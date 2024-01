A Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) lamentou o falecimento do professor Uraci Castro Bomfim, 88 anos, ocorrido na terça-feira (02). Com dedicação de mais de 30 anos com a UTP, Uraci deixou um legado de sabedoria e carinho com a educação.

Além de lecionar, Uraci Castro exerceu a função de coordenador do curso de Geografia e Coordenador da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição. Nas redes sociais, ex-alunos e funcionários da universidade relembraram os trabalhos e estudos com o ex-professor.

O velório de Uraci Castro Bomfim será a partir das 13h na Capela Vaticano, sala Esmeralda nesta quarta-feira (03) e o sepultamento às 17h.

