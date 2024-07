Moradores frustram tentativa de assalto em prédio de Curitiba; medo impera

Moradores de um edifício que fica no bairro São Francisco, em Curitiba, temem pela segurança do local após passarem por uma tentativa de furto recente. Durante a madrugada da última quinta-feira (11) faltou pouco para que o prédio, localizado na Rua Paula Gomes, fosse invadido por dois homens.

Reovaldo Camargo, um dos moradores do edifício, afirma que os furtos só não aconteceram porque a dupla fugiu assustada após escutar outro morador, que abriu a porta do apartamento ao ouvir barulhos suspeitos.

Câmeras de monitoramento do prédio registraram a ação. As imagens mostram que por volta das 3h47 um homem vestido com roupas escuras e capuz conseguiu abrir com facilidade um primeiro portão, usado por pedestres. Em seguida ele caminhou até o portão principal do edifício. Cerca de cinco minutos depois, ele saiu do local e deixou o primeiro portão encostado.

Conforme o relógio das câmeras, às 4h21 esse mesmo homem retornou ao local. Dessa vez, acompanhado de outro indivíduo, também usando roupas escuras, um capuz e guarda-chuva. Como o portão de pedestres estava apenas encostado, a dupla conseguiu entrar novamente no edifício e seguiram até o portão principal.

“Eles tentaram arrombar o portão principal utilizando ferramentas como chave de fenda e facas. Um dos indivíduos [ficou] vigiando enquanto o outro tentava forçar a entrada”, relata o morador.

Entretanto, antes dos dois homens abrirem essa segunda porta, ouviram o barulho de um morador e, por isso, deixaram rapidamente o local. De acordo com o relato de Camargo, a intervenção do morador ocorreu por volta das 4h30. “Um dos moradores, ao ouvir os barulhos suspeitos, abriu a porta de seu apartamento, o que assustou os ladrões, fazendo com que fugissem sem levar nada”, conta.

Apesar de nada ter sido roubado, Camargo diz que a dupla causou prejuízos materiais, como danos nas chaves de acesso eletrônicas e quebra das proteções das chaves.

Edifício em Curitiba reforça segurança após tentativa de roubo

Camargo explica que essa não é a primeira vez que tentam invadir o edifício. Ele relata que em uma situação, que ocorreu há alguns anos, bicicletas foram furtadas e nunca recuperadas. Além dessas, pelo menos outras três tentativas de roubo já aconteceram.

Além disso, o morador garante que outros edifícios da região do bairro São Francisco estão passando pelo mesmo problema. “Todos os prédios foram atacados por esses vândalos, causando prejuízos e, o principal, causando medo aos moradores”, desabafa.

Após o último episódio registrado na quinta-feira (11), a administração do edifício resolveu tomar algumas medidas para reforçar a segurança. Segundo o morador, foram contratados mais vigilantes para o turno da madrugada; outras câmeras de monitoramento foram instaladas; e foi realizada uma reunião com os moradores para falar sobre medidas de segurança e a importância de acionar a polícia nesses casos.

Com medo de novas tentativas e cansados de não se sentirem seguros, os moradores esperam que a dupla seja identificada e presa pela polícia. A administração do edifício vai formalizar um boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre o caso.

