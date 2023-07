Missa do Agricultor será celebrada no Santuário Perpétuo Socorro

Em comemoração ao Dia do Agricultor, comemorado nesta sexta-feira (28 de julho), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Curitiba, vai promover a missa em ação de graças para homenagear os agricultores. A celebração inédita acontecerá no sábado (29), às 19h30, no Alto da Glória.

“A agricultura e os produtores rurais são pilares fundamentais para o desenvolvimento de nossa cidade e região. Nesta Missa, queremos expressar nossa gratidão a Deus pelos frutos da terra e pelo árduo trabalho dos homens e mulheres do campo. Pediremos a poderosa intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro para que nossos agricultores colham bons frutos em suas plantações. É uma singela homenagem dos Missionários Redentoristas e do Santuário Perpétuo Socorro aos nossos produtores rurais”, enfatizou Padre Sergio Lima, vigário do Santuário.

Durante a celebração, os agricultores presentes terão suas plantações, ferramentas e sementes abençoadas em um gesto de reconhecimento à dedicação e ao trabalho incansável que eles desempenham para abastecer nossas mesas e sustentar a comunidade.

Origem do Dia do Agricultor

O Dia do Agricultor foi instituído através do Decreto de Lei nº 48.630, em 27 de julho de 1960, em comemoração ao aniversário de 100 anos da fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 1860, por Dom Pedro II.

Essa data especial reconhece o papel essencial dos agricultores no crescimento econômico do Brasil e ressalta a importância de seu trabalho na construção e no desenvolvimento do país.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, em frente ao estádio Couto Pereira. Informações: (41) 3253-2031.

