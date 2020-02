A instabilidade atmosférica deve seguir presente em Curitiba e no Litoral nesta quinta-feira (20). De acordo com a meteorologia, significa que podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia, porém, o sol ainda deve aparecer entre nuvens, durante a manhã e comecinho da tarde. No entanto, segundo o Instituto Simepar, mesmo com a chuva, as temperaturas não devem baixar. Pelo contrário, a sensação de calor abafado segue firme na capital. A previsão para a capital segue também para o litoral, que deve receber milhares de foliões para o Carnaval.

Em Curitiba, nesta quinta, as temperaturas devem variar entre 20 e 30ºC. Segundo o Simepar, a sensação de abafado permanece porque não há previsão de mudança na direção dos ventos, o que deve ocorrer só a partir da sexta-feira (21). “Na sexta, o vento vira do oceano para o continente. A temperatura baixa um pouco e a chuva diminui. A tendência é de melhora a partir do sábado (22)”, explicou o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

E no Litoral, como fica?

Nas praias, segundo o Simepar, a tendência é de que o tempo siga previsão semelhante a da capital nesta quinta-feira. Pode chover a qualquer hora do dia, inclusive com intensidade maior, mas as temperaturas acima dos 30° C se mantêm. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, de acordo com a meteorologia, a variação térmica será entre 24° C e 31° C. Em Guaratuba, nesta semana, um tubarão-mako virou centro de uma grande discussão na internet.

Vale o registro de que o calor no Litoral superou os 36° C na última terça-feira (18). Conforme apontou o Simepar, perto das 15h, em Antonina, a sensação térmica era 55° C. Os termômetros marcavam 36,2° C neste horário. Já em Paranaguá, onde os termômetros registraram 33,2° C, a sensação térmica era de 47° C por volta das 15h.