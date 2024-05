Nova Cidade Industrial Tecnológica é inaugurada na região de Curitiba

O município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, vai inaugurar a própria Cidade Industrial Tecnológica (Cicol-Tec). O espaço, que fica às margens da BR-116, será lançado nesta quarta-feira (29). A área de 12km² fica entre os bairros Rincão, Mauá, São Dimas e Palmital e é, segundo a prefeitura, equivalente a quase 20% da área urbana do município.

A projeção é que o investimento de R$ 40 milhões gere mais de cinco mil empregos na primeira etapa. Na fase inicial, a Cicol-Tec contará com 60 empresas de grande porte, ao longo de cinco anos.

Já em um segundo momento, ainda sem prazo definido, outras 460 empresas de médio porte devem se instalar na cidade.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!