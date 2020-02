Vai ficar em Curitiba neste Carnaval? Confira então os horários e os serviços públicos, estabelecimentos comerciais e espaços culturais que abrem, e os que fecham na cidade durante os cinco dias de folia.

BANCOS

Segunda e terça-feira – não haverá atendimento ao público.

Quarta-feira – início de expediente ao meio-dia com encerramento em horário normal.

ÔNIBUS

Sábado e Domingo – horários normais de fim de semana

Segunda-feira – funciona em horário de sábado

Terça-feira – funciona em horário de domingo

Quarta-feira – funciona normalmente com reforço a partir das 11h.

SUPERMERCADOS

Os supermercados devem funcionar normalmente nos cinco dias.

RUAS DA CIDADANIA

Segunda e terça-feira – não há expediente

Quarta-feira – expediente a partir das 14h.

SHOPPINGS

JOCKEY

Sábado – Lojas das 10h às 22h e alimentação 10h às 23h

Domingo – Lojas das 14h às 20h e alimentação 11h às 22h

Segunda– Lojas das 11h às 23h e alimentação 11h às 23h11h às 23h

Terça-feira – Lojas fechadas e alimentação das 11h às 22h

Quarta-feira – Lojas das 12h às 23h e alimentação das 11h às 23h

CURITIBA / ESTAÇÂO

Sábado, domingo e segunda-feira (24)- horário de funcionamento normal

Terça-feira – lojas fechadas e alimentação das 11h às 22h

Quarta-feira – 12h às 22h. Alimentação das 10h às 22h

MUELLER

Sábado – Lojas, espaços comerciais, alimentação e lazer: das 10h às 22h

Domingo – Alimentação e lazer: das 11h às 22h / lojas e espaços comerciais: 14h às 20h

Segunda-feira – Lojas, espaços comerciais, alimentação e lazer: das 10h às 22h

Terça-feira – Alimentação e lazer: das 11h às 22h / lojas e espaços comerciais: fechados

Quarta-feira – Alimentação e lazer: das 11h às 22h / lojas e espaços comerciais: 12h às 22h

PALLADIUM

Sábado – das 10h às 22h

Domingo – das 14h às 20h

Segunda-feira – das 11h às 23h

Terça-feira – Alimentação das 11 às 22h e lojas fechadas

Quarta-feira – Funcionamento normal a partir do meio dia

POLLOSHOP

Sábado – lojas funcionam das 10h às 22h e alimentação 9h às 22h

Domingo – Lojas funcionam das 14h às 20h e alimentação 10h às 20h

Segunda-feira – Fechado

Terça-feira – Fechado

Quarta-feira – Funcionamento normal das 12h às 22h.

BARIGUI

Sábado – das 10h às 22h

Domingo – das 14h às 20h

Segunda-feira – das 11h às 23h

Terça-feira –Alimentação das 11h às 23h e o ParkGourmet entre 12h e 23h. Neste dia, as lojas fechadas.

Quarta-feira – Lojas e Praça de Alimentação abertas das 12h às 23h e o ParkGourmet funcionando até meia-noite, sendo o período entre 22h e 24h facultativo.

VENTURA

Sábado – das 10 às 22h

Domingo – das 14 às 20h

Segunda-feira – das 10 às 22h

Terça-feira – Lojas fechadas e alimentação/lazer das 11h às 20h

Quarta-feira – funcionamento das lojas será a partir das 12h



PATIO BATEL

Sábado – Funcionamento em horário normal

Domingo – Funcionamento em horário normal

Segunda-feira – Funcionamento em horário normal

Terça-feira – lojas fechadas e praça de alimentação das 11h às 22h. Restaurantes das 12h às 22h

Quarta-feira – lojas e na praça de gastronomia será das 12h às 22h. Restaurantes das 12h às 23h

CIDADE

Segunda-feira – das 10h às 22h (horário normal), com todas as operações. O Cinema funcionará conforme programação

Terça-feira – fechado. O Cinema funcionará conforme programação

Quarta-feira – das 12h às 22h. O Cinema funcionará conforme programação.

JARDIM DAS AMÉRICAS

Sábado – das 10h às 22h

Domingo – das 10h às 22h

Segunda-feira – das 10h às 22h

Terça-feira – Lojas fechadas e os espaços de alimentação e lazer das 11h30 às 21h

Quarta-feira – Lojas das 12h às 22h, e a alimentação/lazer das 11h30 às 22h.

SHOPPING SÃO JOSÉ

Segunda-feira – Alimentação das 11h às 22h e lojas abertura facultativa das 11h às 22h

Terça-feira – Alimentação das 11h às 22h e lojas fechadas

Quarta-feira – Alimentação das 12 às22 e lojas das 12h às 22h.

HAUER

O Shopping vai funcionar normalmente durante o Carnaval, com programação a partir das 16h.

CRYSTAL

Ainda não informou o horário de funcionamento.

PARQUES

Museu de História Natural Capão da Imbuia – Abre no sábado (22) e domingo (23), das 9h às 17h. Fecha na segunda-feira (24/2), terça-feira (25) e quarta-feira (26).

Jardim Botânico – Aberto todos os dias das 6h às 19h30. O Jardim das Sensações funciona das 9h às 17h, com último acesso às 16h30, e abre nesta segunda-feira (24), excepcionalmente, em razão do feriado.

Passeio Público – Aberto todos os dias, das 6h às 20h.

Zoológico de Curitiba – Aberto todos os dias das 10h às 16h30. Fechado para manutenção nas segundas-feiras.

Memorial Árabe – Fechado todos os dias.

Bosque Alemão e Casa Encantada – O bosque estará aberto normalmente. A Casa Encantada terá contação de histórias no sábado, domingo, segunda e terça-feira, às 11h, 14h e 16h. Na quarta-feira de Cinzas, a contação será às 15h.

Bosque Zaninelli/Unilivre – Aberto todos os dias.

Parque São Lourenço – Aberto todos os dias.

Ópera de Arame e Parque das Pedreiras – Aberto todos os dias. Pode ocorrer o fechamento sem aviso prévio.

Parque Tanguá – Aberto todos os dias.

Parque Tingui e Memorial Ucraniano – O parque estará aberto todos os dias e o Memorial Ucraniano funciona das 10h às 18h.

Parque Barigui – Aberto todos os dias.

Bosque Reinhard Maack – Aberto das 8h às 18h. Em caso de chuva, pode acontecer fechamento sem aviso prévio.

Torre Panorâmica – Aberta todos os dias, das 10h às 18h30.

MUSEUS

Museu Oscar Niemeyer (MON): Abre no sábado (22), domingo (23), terça-feira (25) e quarta-feira (26) das 10h às 18h. Fecha na segunda-feira (24/2).

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR): O MAC-PR funciona temporariamente no MON enquanto sua sede no centro de Curitiba passa por reforma. Abre no sábado (22), domingo (23), terça-feira (25) e quarta-feira (26) das 10h às 18h. Fecha na segunda-feira (24).

Museu Paranaense (MUPA). Abre no sábado (22), domingo (23) e terça-feira (25), das 10h às 18h. Na quarta-feira (26) fica aberto das 12h às 17h30. Fecha na segunda-feira (24).

Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR): Abre no sábado (22), domingo (23) e terça-feira (25), das 10h às 16h. Na quarta-feira (26) fica aberto das 9h às 18h. Fecha na segunda-feira (24).

Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA): Abre no sábado (22), domingo (23) e terça-feira (25), das 10h às 16h. Na quarta-feira (26) fica aberto das 12h às 18h. Fecha na segunda-feira (24).

Museu do Expedicionário (MEXP): Abre no sábado (22) e no domingo (23) das 10h às 12h, fecha para o almoço e volta a receber visitantes entre 14h e 17h. Na quarta-feira (26) fica aberto das 13h às 17h. Fecha na segunda-feira (24) e na terça-feira (25).

*Dia 24/02 cai em uma segunda-feira, dia em que todos os museus fecham normalmente para manutenção.

UNIDADES DE ABASTECIMENTO

Mercado Municipal

Sábado – atendimento das 8h às 18h

Domingo – atendimento das 8h às 13h

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – fechado.

Mercado Regional Cajuru

Sábado – atendimento das 7h às 18h

Domingo – atendimento das 7h às 12h

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – fechado.

Armazém da Família

Sábado – atendimento das 8h30 às 13h

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – fechado.

Restaurante Popular

Sábado – fechado

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – fechado.

Feiras Livres Diurnas

Sábado – facultativo

Domingo – facultativo

Segunda – fechado

Terça – facultativo

Quarta – facultativo.

Feiras livres noturnas e gastronômicas

Sábado – facultativo

Domingo – fechado

Segunda – facultativo

Terça – facultativo

Quarta – facultativo.

Feiras orgânicas

Sábado – facultativo

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – facultativo

Quarta – facultativo.

Programa Nossa Feira

Sábado – fechado

Domingo – fechado

Segunda – facultativo

Terça – facultativo

Quarta – facultativo.

Sacolão da Família

– Sacolão Bairro Novo

Sábado – atendimento das 8h às 14h

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – atendimento das 14h às 18h.

– Sacolão Boa Vista

Sábado – atendimento das 8h às 17h

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – atendimento das 8h às 19h.

– Sacolão Boqueirão

Sábado– atendimento das 8h às 18h

Domingo – fechado

Segunda – atendimento das 8h30 às 20h

Terça – fechado

Quarta – atendimento das 8h às 19h.

– Sacolão Carmo

Sábado – fechado

Domingo – atendimento das 8h30 às 13h

Segunda – atendimento das 9h às 19h30

Terça – atendimento das 9h às 19h30

Quarta – atendimento das 9h às 19h30.

– Sacolão Fazendinha

Sábado – atendimento das 8h às 19h15

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – atendimento das 8h às 20h15.

– Sacolão Jardim Paranaense

Sábado (22/2) – fechado

Domingo (23/2) – atendimento das 8h30 às 13h

Segunda (24/2) – atendimento das 8h30 às 19h

Terça (25/2) – atendimento das 8h30 às 19h

Quarta (26/2) – atendimento das 8h30 às 19h

– Sacolão Osternack

Sábado – atendimento das 8h às 14h

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – atendimento das 14h às 18h.

– Sacolão Pinheirinho

Sábado – atendimento das 9h às 20h

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – atendimento das 9h às 20h30

– Sacolão Rui Barbosa

Sábado – atendimento das 8h às 18h

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – atendimento das 8h às 19h.

– Sacolão Santa Cândida

Sábado – atendimento das 10h às 14h

Domingo – fechado

Segunda – atendimento das 10h às 19h

Terça – atendimento das 10h às 19h

Quarta – atendimento das 10h às 19h.

– Sacolão Santa Efigênia

Sábado – atendimento das 9h às 18h30

Domingo – atendimento das 8h30 às 13h

Segunda – atendimento das 9h às 18h30

Terça – atendimento das 9h às 18h30

Quarta (26/2) – atendimento das 9h às 18h30.

– Sacolão Santa Felicidade

Sábado – atendimento das 9h às 19h

Domingo – atendimento das 8h30 às 13h

Segunda – atendimento das 9h às 19h

Terça – atendimento das 9h às 19h

Quarta – atendimento das 9h às 19h.

– Sacolão Vila Oficinas

Sábado – atendimento das 9h às 13h

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – atendimento das 14h às 17h.

– Sacolão Vila Sandra

Sábado – atendimento das 8h às 19h

Domingo – fechado

Segunda – fechado

Terça – fechado

Quarta – atendimento das 8h às 20h.