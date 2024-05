Ford lança programa de estágio 100% para mulheres

A Ford anunciou a abertura de inscrições para o seu Programa de Estágio Afirmativo 2024, desta vez com foco na aceleração do desenvolvimento de mulheres. O programa oferece mais de 45 vagas para universitárias das regiões de São Paulo e Tatuí (SP), e Salvador e Camaçari (BA). As estudantes selecionadas poderão atuar em diferentes áreas da companhia, incluindo Marketing, Desenvolvimento do Produto, Tecnologia, Finanças e demais setores administrativos. As inscrições podem ser feitas até 31 de maio, por meio da página da https://www.linkedin.com/company/ford-brasil/?originalSubdomain=br.

O programa faz parte do compromisso contínuo da Ford com a diversidade, equidade e inclusão. Ele tem o apoio do grupo de afinidade Women of Ford/WoF (Mulheres da Ford), que promove a diversidade, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres na empresa. O grupo trabalha para aumentar a representatividade das mulheres em todos os níveis da organização, envolver os homens como defensores e aliados e posicionar a Ford como um empregador de escolha para mulheres.

A iniciativa conta também com o apoio do grupo Pride, de inclusão, aceitação e suporte à comunidade LGBTQ+. O objetivo da Ford com essas ações é criar uma cultura empresarial que celebra a diversidade em todas as suas formas, incluindo diferentes orientações sexuais, raças, gerações e identidade de gênero.

Requisitos

O Programa de Estágio Afirmativo 2024 da Ford é aberto a universitárias das cidades de São Paulo e Tatuí (SP) e Salvador e Camaçari (BA), que estejam cursando o penúltimo ou último ano da graduação, nas áreas de Humanas ou Exatas. Outro requisito é ter conhecimento de inglês de nível intermediário. O estágio será feito em formato híbrido, com comparecimento de duas a três vezes por semana no escritório de cada localidade. O pacote de benefícios inclui bolsa estágio competitiva, seguro de vida, vale-refeição, auxílio conectividade, totalpass, “short Friday” e folga de aniversário.

Cultura de inclusão

Além dos grupos de afinidade de mulheres e LGBTI+, a Ford mantém grupos dedicados a intergerações, pessoas com deficiência e raças para promover a Diversidade, Equidade e Inclusão. Eles realizam encontros e eventos regularmente para incentivar a reflexão sobre cada tema, além de revisar os processos e políticas da empresa sob o olhar da inclusão. A empresa conta ainda com um comitê de diversidade, formado pelos líderes dos grupos de afinidade e membros da alta direção.

Nos últimos anos, a empresa aderiu a diferentes acordos voltados a essas temáticas: os Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU na América do Sul (WEPs); o Pacto pela Inclusão das Pessoas com Deficiência, liderado pela Reis, Rede Empresarial de Inclusão Social pela Empregabilidade de Pessoas com Deficiência; o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+; e a Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero. (Foto: Ford/Divulgação).