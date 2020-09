Neste mês de setembro, o Mercado Municipal de Curitiba resolveu movimentar a economia local e apoiar os pequenos produtores da região com a Promoção Carambola, que garante descontos de até 50% em mais de 130 produtos. Os descontos são válidos nas quartas e quintas-feiras durante todo o mês de setembro, em produtos que vão do hortifruti, carnes, chocolates, restaurantes e serviços como costura.

Os produtos que fazem parte da promoção estão sinalizados com placas indicativas e os participantes também podem conferir quais são os produtos em promoção pelo Instagram @mercadomunicipaldecuritiba.

A ação, de acordo com o presidente da Ascesme – Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba, Augusto Schilipacke, pretende apoiar o pequeno produtor. “Entendemos que o momento é bastante delicado financeiramente para os comerciantes e para os consumidores, então nos unirmos para criar uma ação inédita promocional”, comenta Schilipacke.

Funcionamento controlado

O Mercado Municipal segue funcionando com três entradas para controle de público: Rua da Paz, 640; entrada secundária da Avenida Sete de Setembro e Rua General Carneiro, sendo proibida a entrada de clientes com temperatura superior a 37,5ºC. O mercado funciona de terça a sábado das 8h às 18h e domingo das 8h às 13h (restaurantes até 15h com entrada pelo Setor de Orgânicos a partir das 13h).

Confira as promoções válidas para todo o mês de setembro

– Todos os alfaces (menos alface americana), na Banca do Yamasaki (-50%)

– Biscoito Koala (sabores chocolate e morango) 37g, na Bonsai Mercearia, de R$6,50 por R$3,25 (-50%)

– Coco fresco, da Puro Coco, de R$40 por R$32 (-20%)

– Fios de ovos, da Puro Coco, de R$75 por R$52,50 o kg(-30%)

– Geladinho Americano (pacote com 40 unidades), da Puro Coco, de R$10 por R$8 (-20%)

– Gordura de Coco, da Puro Coco, de R$35 por R$28 o kg(-20%)

– Bala de damasco (10 un), Tenda Árabe, de R$10,00 por R$7,00 (-30%)

– Arroz Indiano Basmati, da Tenda Árabe, de R$49,90 por R$39,90 (-20%)

– Pão Sírio, da Tenda Árabe, de R$10 por R$8 o pacote (-20%)

– Castanha-do-Pará, no Box 365, de R$45 por R$36 o kg (-20%)

– Presunto Jamon (unidade), na Empório Valência, de R$1.100 por R$880 (-20%)

– Mix de castanhas, na Mercearia Imperial, de R$69,90 por R$55,90 o kg (-20%)

– Castanha do Pará Large, na Mercearia Imperial, de R$69,90/kg por R$55,92/kg (-20%)

– Azeitonas verdes, na Mercearia Imperial, de R$59,90 por R$47,92 o kg (-20%)

– Kit salsa picante Frontera (4 sabores), na Empório Barion, de R$42 por R$29,40 (-30%)

– Tortilha salgada Frontera 200g, na Empório Barion, de R$11,50 por R$8,05 (-30%)

– Drágeas de chocolate, na Empório Barion, de R$125 por R$75 o kg (-40%)

– Tábua Caprese, na Empório Barion, de R$120 por R$96 (-20%)

– Copinho de licor, na D’ Fuhrmann Chocolates, de R$3,80 por R$3,04 (-20%)

– Alfajor de doce de leite, na D’ Fuhrmann Chocolates, de R$5,80 por R$4,64 (-20%)

– Trufas de diversos sabores, na D’ Fuhrmann Chocolates, de R$3,50 por R$2,80 (-20%)

– Drágeas de 150g (amendoim, banana passa, uvas passas e flocos crocantes), na D’ Fuhrmann Chocolates, de R$11,90 por R$8,33 (-30%)

– Combo 3 barras de chocolate (combo marmorizado, meio amargo e ao leite ou combo branco, marmorizado e duo), na D’ Fuhrmann Chocolates, de R$35,50 por R$21,42 (-40%)

– Língua de gato 30g, na D’ Fuhrmann Chocolates, de R$9,80 por 5,88 (-40%)

– Compota de jaca (RN) 680g, na Lá de Minas, de R$22,80 por R$18,24 (-20%)

– Compota de caju (RN) 680g, na Lá de Minas, de R$19 por R$15,20 (-20%)

– Caju-ameixa (RN) 450g, na Lá de Minas, de R$19 por R$15,20 (-20%)

– Goiaba cremosa (RN) 420g, na Lá de Minas, de R$15,20 por R$12,16 (-20%)

– Geleia de goiaba, jabuticaba, caju e acerola (RN) 280g, na Lá de Minas, de R$14,30 por R$11,44 (-20%)

– Molho artesanal Rom’s Sauce (sabores: pimenta, mostarda clara, mostarda escura, goiaba defumada agridoce, alho cremoso e sweet relish), na Temperamento, de R$25,00 por R$17,50 (-30%)

– Chocolate Milka (270g/300g) diversos sabores, na Temperamento, de R$52,14 por R$36,50 (-30%)

– Caponata (produto artesanal, condimentos frescos e selecionados, livres de aditivos químicos), na Temperamento, de R$23,57 por R$16,50 (-30%)

– Kit de pimenta Mix Pepper (sabores: Classics, Collection, Crazy Pack e Tupiniquim) na Temperamento, de R$35,71 por R$25 (-30%)

ORGÂNICOS

– Farinha de amêndoa 150g, na Biossana, de R$17,60 por R$14,08 (-20%)

– Farinha de lentilhas vermelhas 300g, na Biossana, de R$9,50 por R$7,60 (-20%)

– Clorofila de trigo, na Natural Market, de R$149 por R$119 (-20%)

ALIMENTAÇÃO

– Fatia de bolo Chiffon, na Okashi Sweets, de R$7,50 por R$3,75 (-50%)

– Nhoque, da Leve Pronto Casa de Massas, de R$32,20 por R$25,60 o kg (-20%)

– Travesseiro de Sintra, da Conversic, de R$7 por R$4,90 (-30%)

– Combo com café e pão de queijo, na The Bootlegger’s, de R$11,50 por R$8 (-30%)

– Pastel de pinhão com carne de sol e queijo, na Pastelaria Ninki, de R$9,90 por R$7,90 (-20%)

– Pastel de brócolis, na Pastelaria Ninki, de R$9,90 por R$6,90 (-30%)

– Pastel grande de banana, na Pastelaria Ninki, de R$9,90 por R$4,90 (-50%)

BEBIDAS

– Way Beer 355ml, na Manfré Cervejas Especiais, de R$13,90 por R$9,90 (-30%)

– Cerveja Palta, na Empório Manfré, de R$21,90 por R$17,50 (-20%)

– Cachaça A Locomotiva e Cana Benta 700ml, na Cachaçaria Vô Milano, de R$35 por R$28 (-20%)

– Cachaça Terra Vermelha Prata 700ml, na Cachaçaria Vô Milano, de R$70 por R$56 (-20%)

– Cachaça Colombiana Jatobá, na Cachaçaria Vô Milano, de R$60 por R$45 (-30%)

– Cachaça Colombiana Preta 700ml, na Cachaçaria Vô Milano, de R$50 e R$35 (-30%)

– Cachaça Harmonie Schanaps Blend 700ml, na Cachaçaria Vô Milano, de R$80 por R$48 (-40%)

– Cachaça Velho Alambique Blend e Cabriuva 700ml, na Cachaçaria Vô Milano, de R$80 por 40 (-50%)

VESTUÁRIO

– Toda a loja Impacto com 20% de desconto

– Boina masculina 100% lã, na Chapelaria Vitornis, de R$112 por R$67,20 (-40%)

– Barra tradicional jeans, na Rafa’s Ateliê, de R$25 por R$15 (-40%)

– Cachecol, na Bordando Sonhos (-50%)

– Pelerines, na Bordando Sonhos (-50%)

– Jimbei – kimono curto infantil com shorts em diferentes estampas, na Dahra Pedras, de R$300 por R$150 (-50%)

– Conjuntos de colar e brinco banhados a ouro com pedras naturais, na Dahra Pedras, de R$200 por R$120 (-40%)

OUTROS

– Tábua de descongelar, na Tepanya – Utilidades Domésticas, de R$135,90 por R$67,95 (-50%)

– Limpa vidro magnético, na Tepanya – Utilidades Domésticas, de R$59,90 por R$41,93 (-30%)

– Espátula multiuso, na Tepanya – Utilidades Domésticas, de R$21,90 por R$13,14 (-40%)

– Pano de prato, na Bordando Sonhos (-50%)

– Souplast, na Bordando Sonhos (-50%)

– Lamen Bati + Lenge (prato para comer lamen com colher), na Kotobuki, de R$23,80 por R$13,10 (-30%)

– Gato da sorte Manekineko, na Kotobuki, de R$35,90 por R$17,95 (-50%)

– Bandana do Naruto, na Kotobuki, de R$39,90 por R$16,60 (-40%)

– Garrafas de inox 280ml (diversos modelos e cores), na Temperamento, de R$65 por R$32,50 (-50%)

– Conjunto de facas de aço inox com revestimento de titânio, antiaderente, antioxidante e 5 anos de garantia, na Temperamento, de R$185,00 por R$129,50 (-30%)

– Flanela anti embaçante, na Artigos Orientais, de R$44,50 por R$26,70 (-40%)

– Futon (acolchoado japonês) solteiro, na Artigos Orientais, de R$1.520 por R$1.216 (-20%)

– Papel de origami, na Artigos Orientais, de R$16,90 por R$8,45 (-50%)

– Charuto Titan Chocolate, Charuto Natural e Charuto Conhaqus, na Revistaria Municipal, de R$47,25 por R$37,80 (-20%)

– Cigarreira de couro e cinzeiro de aço inox, na Revistaria Municipal, de R$30 por R$24 (-20%)

– Resma de papel A4, na Revistaria Municipal, de R$27,90 por R$22,50 (-20%)

PETS

– Roupinha pet (1 unidade), na Pet Shop Vetsan, (-20%)

– Roupinha pet (2 unidades), na Pet Shop Vetsan, (-30%)

– Credeli Lotilaner 450mg (3 comprimidos), na Pet Shop Vetsan, de R$223,90 por R$157 (-30%)

– Biscoitos crocantes de frutas e vegetais 150g (Dog Wishes), na Pet Shop Vetsan, de R$13,98 por R$6,99 (-50%)