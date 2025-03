Mercado Municipal em bairro de Curitiba tem feirinha mensal a partir desta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, promove nesta sexta-feira (14) e sábado (15), a feirinha MMCR, evento que oferecerá artigos de artesanato, lembrancinhas, presentes, decoração, vestuário e produtos coloniais, das 9 horas às 21 horas.

A partir desta edição, a feirinha passará a ser mensal, sempre na segunda semana de cada mês. A intenção, segundo o presidente da Comissão de Atividades e Eventos do Mercado Municipal Capão Raso, Paulo Cordeiro, é trazer, todo mês, expositores diferentes para a feira.

“Queremos cadastrar microempreendedores que desejem mostrar seu trabalho. A ideia é e fazer um rodízio dos expositores, para que todo mês pessoas diferentes consigam mostrar seus produtos. Já temos 100 expositores cadastrados”, diz.

Para os interessados em expor os produtos, é possível fazer o cadastro por telefone (41) 98403-2083.

Nesta sexta e sábado, são 29 expositores, com a venda de produtos artesanais como bolachas, queijos e embutidos coloniais, produtos à base milho, licores e doces, vestuário, presentes, artigos de papelaria, colecionáveis, produtos de beleza entre outros. A área gastronômica também traz pratos gourmet para agradar os visitantes.

Mercado Municipal Capão Raso

Com 100 lojas, o espaço conta com opções de alimentação, Armazém da Família, lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas e cafeteria. Em breve, o espaço terá também um Sacolão da Família.

O local, administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs), permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da URBS. Dentro de um período de duas horas, o passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa.

Serviço

Feirinha do Mercado Municipal Capão Raso

Data: sexta-feira (14/3) e sábado (15/3), das 9h às 21h

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento do Mercado de segunda a sábado:

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h