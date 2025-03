Festival de Curitiba: peça de terror volta ao antigo IML de Curitiba

A renomada companhia de teatro Vigor Mortis está comemorando seus 27 anos de forma aterrorizante e inovadora. O espetáculo “A Maldição dos 27 Anos – um guia de sobrevivência da Vigor Mortis” chega à sua segunda temporada como parte do Festival de Curitiba, prometendo uma experiência única aos espectadores curitibanos.

A peça, que mistura terror, suspense e elementos sobrenaturais, utiliza um cenário inusitado: o prédio do antigo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. O local, carregado de história e mistério, serve como palco perfeito para a produção, que se apresenta como um verdadeiro “túnel do terror”.

Paulo Biscaia Filho, diretor e dramaturgo da companhia, explica a escolha do local. “Não havia lugar mais perfeito para comemorar essa efeméride”, revela. O espaço não apenas cria uma atmosfera imersiva e assustadora, mas também permite que a montagem se transforme em uma exposição interativa, com cada ambiente inspirado em produções anteriores da Vigor Mortis.

O espetáculo faz referências a momentos marcantes da trajetória da companhia, incluindo sucessos como “Morgue Story – Sangue, Baiacu e Quadrinhos”, “Nervo Craniano Zero” e “Manson Superstar”. A produção incorpora todos os elementos clássicos do horror: sangue, vampiros, zumbis e muito suspense.

A Vigor Mortis, conhecida por explorar diferentes vertentes do terror ao longo de sua história, inova ao apostar no formato de “casa do horror”, típico de parques de diversões norte-americanos. Biscaia destaca a parceria com o Museu Paranaense de Ciências Forenses, que permitiu não apenas a realização do espetáculo, mas também outras atividades culturais no espaço.

Experiência de terror clássico de filme

O jornalista Sandro Moser, que assistiu à primeira temporada, descreve a produção como “a essência dos trabalhos da Vigor Mortis”. Ele elogia os efeitos especiais, o texto, o elenco e as referências ao universo pop, comparando a experiência a estar em um filme de terror clássico da Universal Pictures.

A segunda temporada do espetáculo integra o Circuito Independente da Mostra Fringe do Festival de Curitiba. Serão realizadas quatro sessões gratuitas nos dias 30 de março e 1º de abril, às 19h e 21h. As entradas são limitadas a 25 pessoas por sessão, distribuídas por ordem de chegada.

Vale ressaltar que o espetáculo não é recomendado para pessoas sensíveis. A sinopse revela que o público enfrentará uma maldição que abriu as portas do inferno durante um evento astronômico que ocorre a cada 27 anos.

A Mostra Fringe no Festival de Curitiba conta com o apoio de diversos patrocinadores, incluindo Petrobras, Sanepar, CAIXA, Prefeitura de Curitiba, CNH Capital – New Holland, EBANX, ClearCorrect – Neodent, Viaje Paraná – Governo do Estado Paraná, Copel – Pura Energia e Universidade Positivo.

Ficha técnica

Companhia: Vigor Mortis

Direção: Paulo Biscaia Filho

Elenco: Vitor Berti, Rubia Romani, Caroline Roehrig, Kenni Rogers, Ed Canedo, Natalie Fronczak, Rafaela Pedroso, Michelle Rodrigues, Thiago Cardoso, Desi Davoglio, Leandro Oliveira.

Direção e Dramaturgia: Paulo Biscaia Filho

Maquiagem e Caracterização – Carol Suss, Bia Castilho, May Nassar

Cenografia: Tati Machnick

Iluminação: Wagner Corrêa

Sonoplastia: Paulo Biscaia Filho

Assistentes de Produção: Leandro Oliveira e Desi Davoglio

Produção: Daniele Mariano e Caroline Roehrig

Realização: Vigor Mortis (@vigormortis.art)

Serviço

“A Maldição dos 27 Anos – um guia de sobrevivência da Vigor Mortis”

Data: 30/03 (domingo) e 01/04 (terça-feira), às 19h e 21h (duas sessões por dia)

Local: Museu de Ciências Forenses de Curitiba (Antigo IML)

Endereço: Av. Visconde de Guarapuava, 2652,

Ingressos: Entrada gratuita (limite de 25 pessoas por sessão, por ordem de chegada)

Duração: 60 minutos

Classificação: 14 anos

33º Festival de Curitiba

Data: De 24/3 a 6/4 de 2025

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo.

Confira também descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.