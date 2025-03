Pedacinho da Espanha ganha vida em ‘beco’ no Centro de Curitiba

No coração de Curitiba, um pedacinho da Espanha ganha vida na rua Saldanha Marinho. O Pepita Tapas y Vinos, restaurante que celebra a cultura espanhola, tem se destacado não apenas por suas deliciosas tapas, mas também por suas animadas noites de flamenco.

Nascido das memórias culinárias familiares, o Pepita é fruto da visão do empresário Pedro Vieira. “Minha avó era espanhola e as receitas de tapas acabaram inspirando nosso menu”, revela Pedro, explicando como um simples livro de receitas se transformou em um negócio de sucesso.

As tapas, petiscos típicos espanhóis, são o carro-chefe do estabelecimento. Seguindo a tradição, cada bebida pedida vem acompanhada de uma tapa cortesia. Entre as opções, destacam-se as croquetas, bocaditos e os “pintxos” – pequenos lanches do País Basco servidos em palitos.

O conceito inovador rendeu ao Pepita o reconhecimento no Prêmio Bom Gourmet 2024, na categoria “Lugares Imperdíveis de Curitiba”. Localizado no charmoso Beco da Saldanha, o restaurante encanta com seu ambiente descontraído, oferecendo mesas externas e um interior aconchegante com iluminação suave.

Além das tapas, o cardápio inclui pratos principais como o “Puchero”, um cozido espanhol com grão de bico, legumes e bacon. A carta de vinhos é outro destaque, apresentando rótulos ibéricos e latino-americanos. Mário Henrique, sócio do Pepita, explica: “A ideia é também mostrar como a cultura espanhola influenciou a produção de vinho e a gastronomia de outros países”.

As “Noches Flamencas”, realizadas nas últimas sextas-feiras do mês, são o ponto alto da programação. O grupo Perla Flamenca apresenta-se em um ambiente intimista, com palco ao nível do chão e iluminação à luz de velas, proporcionando uma experiência autêntica aos clientes.

O sucesso das noites flamencas é tão grande que reservas antecipadas são essenciais. Os interessados podem garantir sua mesa através das plataformas online do restaurante.