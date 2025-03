Gastronomix 2025 revela sua programação: descubra os pratos e cheff´s participantes

O Gastronomix 2025, evento que une música e culinária no Festival de Curitiba, promete ser especial nessa edição. Pela segunda vez consecutiva na Universidade Positivo, anexo ao lago e ao Espaço de Eventos, vários restaurantes e artistas locais prometem dar show nos dias 28,29 e 30 de março. Entre os três dias do Gastronomix 2025, um deles, o último, terá entrada gratuita.

Desde 2008, quando aconteceu a pioneira edição do Gastronomix, dentro do Festival de Curitiba, o evento teve outros endereços, ampliando sua programação para outras cidades em ações independentes do Festival. Somando todas as edições, incluindo as de Paranaguá, Foz do Iguaçu, Florianópolis e Rio de Janeiro, -o Gastronomix chega em 2025 celebrando vinte edições de sucesso.

A programação musical para 2025 com a cantora e compositora Janine Mathias no papel de mestre de cerimônia com 12 convidados: Alexandre Rodrigues Trio, Otávio Augusto Quarteto, Choro Cruzado, Rodi Mendes, Arismar do Espírito Santo, Bananeira Brass Band, Rodanica, Abdiel Freire Trio, Muçurana, Castel. Discotecagem de Engraxates e Selecta Manzana.

Os restaurantes convidados do Gastronomix 2025 são os curitibanos Le Mir, Scarpetta, Carlos Fogo, Boi and Beer, Stro, Meia Boca, Curry Pasta, Trapiche Pescados, Buffet Brigadeiro; MA Doces Especiais e Délices de Sucre. Completam o cardápio os preparos do catarinense Pommitz, os cariocas Clube da Flavia Quaresma e Dois de Fevereiro, além dos alagoanos, Akuaba e o Picuí.

“A ideia, desde o início, sempre foi oferecer comida boa, quebrar as barreiras e levar o cozinheiro para perto das pessoas. Pra mim, o maior legado do Gastronomix é a grande aproximação cozinha-pessoas, cozinheiros-clientes, embalada por boa música”, disse Celso Freire, chef responsável pela curadoria.

Na tradicional programação para o público infantil, os cuidados ficam com o Muralzinho de Ideias, com atividades artísticas e culturais, espetáculos e recreação.

Cardápios:

De Curitiba:

Curry Pasta – chef Rafael Lafraia:

Ravioli de Pêra com flor de anis, creme de parmesão, crocante de castanha de caju, especiarias e tomilho. Vegetariano. Glúten e leite. Coxinha de pernil com especiarias servida com chutney de manga. Proteína animal. Glúten e leite.

Meia Boca – Chef Leo Macedo:

Sanduíche de Pernil e verdes. Proteína animal, com glúten e leite.

Pão com Bolinho – Proteína animal. Glúten e leite.

Stro e Boi and Beer – Chef Vitor Bourguignon

Stro Suíno com palha asterix- Strogonoff de porco com arroz branco e batata palha artesanal”. Proteína animal. Sem glúten, com leite.

Arroz de Costela. Proteína animal. Sem glúten, com leite.

Scarpetta – Chef Ronaldo Canha

Nhoque de funghi ao molho de cogumelos frescos e vegetais. Vegetariano. Com glúten e leite.

⁠Polenta com ragu de rabada e crumble de Blumenau. Proteína animal. Sem glúten, com leite.

Trapiche pescados – Chef Bernardo Fuck:

Trio de ostras frescas direto do Aquário da Trapiche. Proteína animal. Sem glúten e sem leite.

Espetinho de peixe Meca (picanha do mar) na brasa com farofa de bottarga. Proteína animal. Sem glúten e sem leite.

Família Fogo – Chef Carlos Fogo

Shoulder e texturas de beterraba – Shoulder bovino mal passado, beterraba assada na brasa, creme de feijão branco com alho assado, finas lâminas de picles de beterraba, glacê de café e farofa crocante. Proteína animal. Sem glúten e sem leite.

Taco de porco moura com creme de cenoura e picles de maçã – Tortilha de trigo, creme de cenoura, fatias de paleta de porco moura grelhada, vinagrete de maçã e amendoim” – Proteína animal. Glúten, sem leite.

Le Mir – Chef Giselle Carmona

Fatteh de kafta – Pão árabe crocante, grão de bico, coalhada fresca, tahine, e dois espetos de kafta assados na brasa. Finalizado com amêndoas tostadas e manteiga noisette. Proteína animal. Com Glúten e leite.

Burj – camadas intercaladas de kibe cru, tabule, coalhada seca, finalizado com Crispy de cebola crocante, acompanhado de pão árabe.Proteína animal. Com glúten e leite.

De outros estados:



Clube da Flávia – Chef Flávia Quaresma – RJ

Saladinha refrescante com feijão branco, pepino, manga, cebola roxa, ervas e polvo. Vegetariano. Sem glúten e sem leite.

Cordeiro com legumes, purê de castanha de caju (batata com leite de castanha) e farofinha cítrica. Vegetariano. Sem glúten e sem leite.

Dois de Fevereiro – Chef João Diamante – RJ

Arroz Odoya – arroz de frutos do mar. Proteína animal. Sem Glúten e sem leite.

Crudo de Atum. Proteína animal. Sem Glúten e sem leite.

Pommitz – Chef Heiko Grabolle – SC

Bitz de linguiça Blumenau e queijo fundido. Proteína animal. Com leite e Glúten.

Bitz de frango frito com avocado e sour cream. Proteína animal. Com leite e Glúten.

Akuaba – Chef Jonatas Moreira – AL

Moquequinha de lagostim com farofa de tapioca com quinoa negra. Proteína animal. Sem Glúten e sem leite.

Pescada Amarela com Tartare de banana da terra em emulsão de coral de Siri. Proteína animal. Sem Glúten e sem leite.

Picuí – Chef Wanderson Medeiros – (AL)

Bobo de camarão. Vegetariano. Sem Glúten.

Baião de Dois. Vegetariano. Sem Glúten.

Doces:



MA Doces Finos – Chef Mariana Abouhamad (Curitiba)

Brigadeirão de pistache com calda de frutas vermelhas e pistache granulado. Vegetariano. Com Glúten e leite.

Cocada Cremosa com tiras crocantes de coco. Vegetariano. Com Glúten e leite.

Délices de Sucre – Chef Johnlee Steinsack (Curitiba)

Gâteau Capivara – Entremet inspirado na clássica torta alemã tradicional em Curitiba, com camadas intercaladas de creme fresco batido, bolacha e ganache de chocolate, com cobertura de casquinha crocante e aveludada de chocolate branco. Vegetariano. Com Glúten e leite.

Torta Pucón – Fatia de torta com camadas de massa folhada, doce de leite, massa amanteigada de bolo de baunilha, creme três leites, compota de framboesa e framboesas in natura com cobertura de creme fresco batido, suspiros e geleia de framboesa. Vegetariano. Com Glúten e leite.

Oak Farm Gelato Artesanal Witmarsum – Stephanie Boschmann (Colônia Witmarsum)

Gelatos de sabores variados – opção sem lactose. Vegetariano. Sem Glúten, com leite.

Kids:

Buffet Brigadeiro – Isis Felippe e chef Wagner Semensato (Curitiba)

Mini nhoque com molhos: tomate, bolonhesa, branco ou manteiga. Com glúten, proteína animal, sem leite.

Mini hamburguinho com fritas. Proteína animal. Com leite e glúten.

Serviço:

GASTRONOMIX 2025

Datas: 28, 29 e 30/03

Horários: Sexta 17h às 22h; Sábado e domingo das 11h às 18h

Local: Universidade Positivo / UP Experience / Sala de Eventos

Valores Pratos: R$25,00 a R$35,00

Valor do ingresso:

Sexta: Happy Hour – Entrada Livre – Ingressos no sympla: https://www.sympla.com.br/evento/happy-hour-gastronomix/2831012

Sábado e Domingo: Inteira R$20,00 Meia R$10,00 + Taxas. Vendas: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).