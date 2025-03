Previsão pra Curitiba: sexta-feira abafada e com alerta amarelo para chuvas

Curitiba terá um dia de contrastes climáticos nesta sexta-feira (14), com alerta amarelo para chuvas intensas até as 10h e temperaturas variando entre 17°C e 25°C, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Enquanto a manhã começa úmida e fresca, a tarde promete calor abafado e céu encoberto. Saiba como se preparar para as mudanças bruscas típicas do verão curitibano.

Temperaturas em montanha-russa

A madrugada terminará com 17°C, mas o calor ganha força ao longo do dia, chegando a 25°C à tarde. Comparado à quinta-feira (13/03), quando a máxima foi de 24°C, haverá aumento de 1°C, intensificado pela umidade relativa do ar, que oscilará entre 50% e 100%. No sábado (15/03), a previsão indica máxima de 26°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Alerta amarelo: chuvas intensas e ventos até 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém um alerta amarelo (risco potencial) para a capital até as 10h desta sexta-feira. O aviso destaca:

Chuvas intensas : acumulados de até 30 mm em áreas isoladas;

: acumulados de até 30 mm em áreas isoladas; Rajadas de vento: podendo atingir 60 km/h, com risco de queda de galhos e interrupções pontuais de energia.

A recomendação é evitar deslocamentos não urgentes durante a manhã em regiões como o Centro e o Batel, onde alagamentos são frequentes.

Céu encoberto e tempo abafado à tarde

A manhã terá chuva isolada (probabilidade de 70%) e céu carregado, mas a tarde será marcada por chuvisco persistente e umidade relativa do ar em 100%, deixando o clima abafado. Os ventos fracos (intensidade de até 20 km/h) virão ao longo do dia, reduzindo a sensação de calor apenas parcialmente.

A sexta-feira se destaca pela transição rápida entre chuva e calor, típica desta época do ano, já o sábado (15) promete ser mais quente (26°C) e turbulento, com trovoadas.

Dicas para enfrentar o dia

Manhã : Leve guarda-chuva e evite rotas como a Rua Visconde de Nacar, propensa a alagamentos.

: Leve guarda-chuva e evite rotas como a Rua Visconde de Nacar, propensa a alagamentos. Tarde : Hidrate-se e use roupas leves, mesmo com o céu encoberto.

: Hidrate-se e use roupas leves, mesmo com o céu encoberto. Noite: O céu permanecerá fechado, mas sem previsão de chuva após as 22h.

Alerta do INMET

O alerta amarelo exige atenção, mas não indica emergência. Após as 10h, o risco de temporais diminui, mas a Defesa Civil recomenda monitorar atualizações via aplicativo oficial. Com o verão ainda no radar, Curitiba vive seu clima dinâmico. Fique preparado e aproveite o dia com segurança!