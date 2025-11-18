Mercado Municipal de Curitiba tem festival com massas e pastel de capivara a partir de R$ 14,90

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Festival Gastronômico do Mercado Municipal de Curitiba começa a servir 18 combos exclusivos preparados por dez estabelecimentos a partir desta terça-feira (18/11). A ação, que segue até 14 de dezembro, reúne opções que vão de massas e lanches a cafés da manhã completos, incluindo o famoso pastel de capivara.

A proposta é aproximar os curitibanos e visitantes da variedade culinária do Mercado por preços acessíveis. Os combos custam entre R$ 14,90 e R$ 69,90 e incluem desde lanches rápidos até refeições completas com bebida e sobremesa. A ideia é permitir que mais pessoas explorem a pluralidade de sabores do espaço gastronômico mais tradicional da cidade.

Para Cleverson Schilipake, presidente da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal (ASCESME), o festival também reforça o trabalho dos lojistas. “O festival é uma vitrine para a criatividade dos nossos lojistas. Queremos que mais pessoas descubram os sabores únicos que só o Mercado oferece”, afirma.

Cardápio

Entre as sugestões, o restaurante Al Mansor apresenta um combo que reúne o prato Aladim, sobremesa de coalhada seca com calda de frutas vermelhas e Coca-Cola. O Bonna Gourmet aposta em uma opção mais sofisticada: penne ao molho de salmão servido com refrigerante.

Para quem busca praticidade, a Fokatta oferece o sanduíche italiano Capri acompanhado de refrigerante. Já a Confeitaria Colônia Cecília entra no festival com combinações como o tradicional Bauru no pão de grãos integrais ou a torta trufada de chocolate meio amargo servida com capuccino.

Estabelecimentos participantes!

Al Mansor

Combo por R$ 49,90: Prato Aladim + sobremesa coalhada seca com calda de frutas vermelhas + Coca-Cola lata 350ml

Combo por R$ 49,90: Estrogonofe de carne + brigadeiro gourmet de colher + Coca-Cola lata 350ml

Anarco Restaurante

Combo por R$ 69,00: Brusqueta caprese (pão de fermentação natural com tomate cereja, rúcula e mussarela de búfala) + Pappardelle ao pesto com tiras de mignon + Pepsi

Bonna Gourmet

Combo por R$ 59,00: Penne ao molho de salmão com champignon e cream cheese + refrigerante lata 350ml

Box Curitiba

Combo por R$ 52,90: Massa (penne, talharim, espaguete) ou risoto siciliano + suco de frutas

Confeitaria Colônia Cecília

Combo por R$ 29,90: Bauru Colônia (pão de broa de grãos integrais) + suco de laranja – R$ 29,90

Combo por R$ 34,90: Torta trufada de chocolate meio amargo com damasco + capuccino

Da Mamma Massas

Combo por R$ 34,90: Lasanha 500g + Coca-Cola pet 200ml

Combo por R$ 14,90: Pizza brotinho + Coca-Cola pet 200ml

Fokatta

Combo por R$ 28,90: Sanduíche italiano Capri + refrigerante KS 250ml

Combo por R$ 46,90: Pizza napolitana marguerita + taça de vinho

Combo por R$ 46,90: Gnocchi alla sorrentina + taça de vinho – R$ 46,90

Maia Box

Combo por R$ 35,00: Carne de onça + soda italiana

Combo por R$ 37,00: X-Maia + refrigerante

Max Dandy Pastelaria

Combo por R$ 20,00: Pão com bolinho e queijo + refrigerante KS 290ml

Pastelaria Ninki

Combo por R$ 19,90: pastel de capivara de queijo + suco natural

Combo por R$ 34,90: dois pastéis de capivara (queijo + carne) + suco natural

Combo por R$ 69,90: 12 mini pastéis de capivara de queijo + dois sucos naturais de 200ml

Serviço

6º Festival Gastronômico do Mercado Municipal de Curitiba

Data: 18 de novembro a 14 de dezembro de 2025

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 8h às 18h; e aos domingo, das 8h às 13h

Local: Mercado Municipal de Curitiba, localizado na Avenida Sete de Setembro, nº 1865