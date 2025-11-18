Bar mais antigo de Curitiba reaparece nas redes sociais e indica reabertura: “em breve”

Fechado desde dezembro de 2023, o histórico Bar Stuart está cada vez mais perto de reabrir as portas. Nesta segunda-feira (17/11), o perfil oficial do bar nas redes sociais foi recriado e deixou uma série de pistas de que a retomada está próxima. A data exata ainda não foi divulgada, mas já deixou expectativas para clientes antigos e curiosos.

Na esquina da Praça Osório com a Alameda Cabral, no Centro, o Stuart é considerado o bar mais antigo do Paraná e um dos mais tradicionais da capital. Em 2018, o então proprietário Nelson Ferri tentou vender o ponto por R$ 1,1 milhão, mas não encontrou comprador. Após a morte de Ferri em 2021, o imbróglio jurídico se arrastou e resultou no fechamento do bar dois anos depois.

A previsão inicial era retomar as atividades ainda em 2024, mas o acordo judicial no Tribunal Regional do Trabalho só foi firmado em maio deste ano. Com tudo regularizado, começaram as reformas internas e externas. A nova fase do bar promete “reviver a Curitiba clássica”,

Em entrevista à Tribuna após o resultado do acordo, os donos indicaram a vontade de manter o espírito original do Stuart. A fachada com toldos vermelhos deve voltar, assim como boa parte do visual histórico. Já o cardápio terá novidades, mas sem abandonar ícones que viraram marca registrada, como os testículos de touro, carne de rã e rabo de jacaré.

Relembre a história do local

O Bar Stuart nasceu em 1904, na Rua Comendador Araújo, fundado por Joseph Richter e pelo casal Stuart. Funcionava como bar e confeitaria e tinha entre os funcionários os irmãos Afonso e Leopoldo Mehl, que compraram o negócio em 1934 e o levaram para a Boca Maldita.

Nos anos 1950, após a decisão de demolir o antigo prédio, os irmãos aceitaram a proposta do comerciante Constâncio Bocardin e, em 1954, mudaram o Stuart para o endereço atual, em frente à Praça Osório. Em 1957, foram convidados a retornar ao ponto antigo, mas não houve acordo.

Afonso seguiu com o Stuart. Leopoldo abriu a Confeitaria Iguaçu. Depois, o bar passou para Ronald Abrão, o “Ligeirinho”, figura icônica que criou o hábito de sortear rifas entre os clientes. O garçom italiano Dino Chiumento, que chegou em 1949, assumiu a administração e comandou a casa até 2008, quando Nelson Ferri assumiu. Ferri revitalizou o bar com eventos e morreu em 2021, vítima da Covid-19.

