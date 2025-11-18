Poupatempo Paraná inaugura segunda unidade em Curitiba no Shopping Boulevard

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná inaugurou nesta terça-feira (18/11) a segunda unidade do Poupatempo na capital paranaense, localizada no Shopping Boulevard, no bairro Xaxim. O espaço concentra mais de 200 serviços públicos estaduais e de parceiros, visando facilitar o atendimento ao cidadão.

O novo Poupatempo funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo serviços como emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran-PR, Copel, Sanepar, Cohapar, além de encaminhamento para vagas de emprego e seguro-desemprego.

Expansão do atendimento

Esta inauguração faz parte do plano estadual que prevê a implantação de 20 unidades do Poupatempo no Paraná. A primeira unidade em Curitiba foi aberta no Shopping Estação, no Centro. O prefeito Eduardo Pimentel, presente na cerimônia, destacou a importância da iniciativa para melhorar o atendimento à população.

O vice-governador Darcy Piana ressaltou que o Poupatempo representa um avanço na forma de atender o público, concentrando em um só local serviços que antes exigiam deslocamento entre diferentes órgãos. Ele afirmou que a estrutura estadual continuará acompanhando e fiscalizando diariamente a prestação dos serviços.

Durante o evento, o prefeito Eduardo Pimentel também colocou à disposição do Governo do Estado uma área na nova Rua da Cidadania da CIC, inaugurada recentemente, para a possível instalação de uma terceira unidade do Poupatempo em Curitiba.