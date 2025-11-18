Festival “Parece um Carbonara” tem menu completo e muito sabor

Vai até o próximo dia 30 de novembro o “Festival Parece um Carbonara”, promovido pelo restaurante Donna Taça, no bairro Alto da XV, em Curitiba. Criado pela talentosa e empreendedora chef Ju Fagundes, o evento apresenta releituras do clássico preparo italiano, com pequenos ajustes, que realçam a personalidade da casa. Os menus têm três opções de preço: R$ 89, R$ 99 e R$ 119.

Por não levar exatamente os ingredientes do preparo original (por exemplo, o “guanciale”, que é a bochecha do porco curada, normalmente substituída por bacon) a chef brinca com o nome do prato e apresenta duas versões para agradar todos os paladares. O “Parece um Carbonara” e o “Parece um Carbonada de Camarão”.

O menu completo leva ainda uma entrada, que pode ser uma toast de presunto copa e melado ou o famoso e desejado pêtit gâteau de queijos brasileiros (uma experiência única, que recomendo muito), além de uma sobremesa, entre duas possíveis: crème brûlee e torta mousse de chocolate.

Os menus podem vir acompanhados com harmonização de vinhos sugeridos pelo sommelier Denis Heisler de Oliveira, sócio proprietário da casa, que aliás é charmosa e oferece outras opções num menu de muita qualidade.

“Mais do que um prato, o festival é uma experiência. Queremos que cada cliente sinta o prazer de saborear algo familiar, mas com a essência do Donna: criativo, elegante e memorável”, destacou a chef Ju Fagundes, que é uma referência no setor.

Parece um Carobonara “tradicional”. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Por que ir ao Donna Taça?

Conversei mais com o Dênis Heisler para entender porque o Donna Taça é diferenciado. “Porque aqui cada detalhe importa — do ambiente ao prato, da música ao rótulo que acompanha seu brinde. O Donna Taça é mais que um restaurante: é a união de histórias, sabores e experiências criadas com propósito” disse à Tribuna.

Prova disso é a própria existência do Festival Parece um Carbonara. “(A ideia) surgiu de uma conversa descontraída entre chefs, daqueles debates apaixonados sobre tradição culinária. Alguns defendiam que só pode ser carbonara se seguir a receita original à risca. Como aqui usamos bacon no lugar do guanciale, assumimos a diferença com autenticidade e bom humor”, contou.

Assim nasceu um prato cremoso, marcante, feito com técnica e atitude, que representa o espírito do Donna Taça: respeito à gastronomia, mas com identidade própria.

Sobre a escolha dos vinhos para harmonizar, Dênis conta que cada sabor precisa de um complemento ideal. “Para que cada experiência seja completa, nossa carta de vinhos foi pensada como uma viagem sensorial. Buscamos rótulos que traduzem a essência de cada país e região: a elegância dos italianos, a intensidade dos argentinos, a precisão dos franceses, a expressividade dos portugueses e a modernidade dos chilenos. Cada garrafa foi escolhida não apenas pelo sabor, mas pela história que carrega. Vinhos que revelam terroir, tradição e alma”.

Chef Ju Fagundes e Dênis Heisler. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

No Donna Taça, segundo Dênis, cada prato tem narrativa, cada taça tem origem e cada visita se transforma em memória. O Donna Taça – Wine & Pet Friendly fica na Rua Almirante Tamandaré, 198, Alto da XV. Reservas (devem) podem ser feitas no (41) 3265-8114.