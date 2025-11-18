Violência contra mulheres: campanha de cidade no Paraná é chocante

Uma campanha promovida pela Prefeitura de Toledo, região Oeste do Paraná, nas redes sociais chocou pela forma com que joga (com dados) uma realidade doída em nossas caras. O objetivo era chamar a atenção para o absurdo número de casos de violência envolvendo mulheres. Três em cada dez sofrem algum tipo de violência física, sexual e/ou psicológica.

Segundo a publicação, 93% das agressões acontecem na presença de outras pessoas, o que reforça a importância de todos se mobilizarem contra qualquer tipo de violência. “Não dá pra se calar: nem como vítima, nem como testemunha. Denuncie! Ligue 180.Todos contra a violência às mulheres”, afirma o texto da publicação.

Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões!

Muitos internautas curtiram a campanha e destacaram sua relevância. “Campanha linda e necessária”, “Excelente forma de conscientização. Isso deveria ser um comercial nacional no mínimo”. “Um material a altura da importância ao assunto”, foram alguns dos comentários positivos.

+ Veja mais: Nova concessão do transporte em Curitiba reacende debate sobre extinção de cobradores

O objetivo – engajamento da importante campanha – foi atingido, já que é comum encontrar postagens no perfil da cidade no Instagram com dois, cinco ou oito curtidas (e pouco ou nenhum comentário). Nesta postagem, em cerca de um mês foram quase 100 mil curtidas e cerca de 1800 comentários.

Outra visão

Por outro lado, alguns comentários chamaram a atenção. Muitos deles lembrando que grande parte das ocorrências de violência contra as mulheres tem pais, filhos e companheiros como agressores – relacionando a dificuldade de desassociar as respostas dos entrevistados, que lembraram de mães, filhas, esposas e parentes, deste fato.

Outros comentaristas citaram que a cidade, apesar do belo discurso, não oferece um encaminhamento adequado para casos de denúncias de violência contra as mulheres. A partir deste relato fomos até o departamento de comunicação da Prefeitura de Toledo para entender de que forma cidade reagiu a este incômodo manifestado pelos próprios munícipes.

+ Veja também: Rota do Turismo Católico em Curitiba avança e promete novo circuito de fé e história

O Secretário de Comunicação do município, Márcio Pimentel, falou sobre os comentários. “Entendemos como naturais (os comentários que falaram sobre a abordagem da Prefeitura após denúncias) diante da gravidade que um assunto como a violência causa na sociedade. Cabe destacar, entretanto, que a atual gestão do prefeito Mario Costenaro reabriu a Secretaria da Mulher justamente para implantar, ampliar e fortalecer a política de apoio às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência”, explicou.

Ainda segundo Márcio Pimentel, na cidade está ativa a Patrulha Maria da Penha, com o ‘botão do pânico’ evitando situações de violência extrema contra algumas mulheres. Além disso, a Prefeitura tem intensificado as campanhas de conscientização (como esta) para que casos sejam denunciados. O secretário afirma que Toledo vai implantar uma Casa Abrigo regional e uma Casa da Mulher Paranaense.

Sobre a campanha em si, ela alcançou 2.143.063 de pessoas até agora, pouco mais de um mês após sua veiculação. Foram 93,1 mil curtidas, 1.772 comentários, 11,5 mil repostagens e 60,6 mil compartilhamentos apenas no Instagram. Desse total, 94,1% não são seguidores da Prefeitura de Toledo. O público atingido foi formado por 76,2% de mulheres e 23,8% homens.