O Mercado Central Rui Barbosa, localizado no Centro de Curitiba, voltou a abrir suas portas nesta terça-feira (12). O retorno das atividades e do atendimento ao público foi autorizado pelo prefeito Rafael Greca (DEM), que ainda determinou restrições para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Assim como em outros locais públicos da cidade, clientes e comerciantes deverão usar máscaras e respeitar o distanciamento social durante o horário de funcionamento do espaço, que será das 9h às 17h.

LEIA MAIS – Moradores da CIC comemoram asfalto na rua: é o fim de anos de poeirão

Para evitar aglomerações, de acordo com a prefeitura, o acesso ao público será feito pelo portão da Rua Pedro Ivo, com controle de entrada e saída. Serão permitidas 200 pessoas entre clientes de Box, Armazém Popular e Sacolão. E o distanciamento mínimo de 1,5 metro deverá ser respeitado no ambiente interno do mercado ou em filas que se formarem no lado de fora do prédio. Outra medida que deve ser seguida é o uso de álcool em gel, além da lavagem das mãos com água sabão.

Restrições e cuidados

As mesas da praça de alimentação serão parcialmente liberadas para utilização desde que respeitadas algumas condições:

Para o atendimento ao público deverá ser respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 metros, a utilização de álcool gel e lavar as mãos com água e sabão de forma constante;

Os autorizatários deverão obrigatoriamente usar máscaras e manter uma distância mínima entre seus clientes e outros autorizatários;

Serão autorizadas mesas de forma a manter o distanciamento de 2 metros entre elas, bem como no máximo duas cadeiras por mesa. As mesas deverão respeitar o distanciamento mínimo imposto pela Urbs;

As mesas somente poderão ser utilizadas pelos clientes quando higienizadas pelos autorizatários, para tanto, cada mesa livre deverá ter uma placa informando sobre a higienização ou não;

Os utensílios de alimento devem ser colocados à mesa somente na hora de servir, os cardápios e galheteiros devem ser frequentemente higienizados com álcool 70% líquido. Outras recomendações para a praça de alimentação serão encaminhadas a cada um dos lojistas;

Os autorizatários para não se valer do limite de 200 (duzentas) permissões de entrada no local deverão portar obrigatoriamente crachá com identificação, salvo contrário terão que entrar na quota das duzentas pessoas, sem exceção;

O autorizatário deverá obedecer ao regime de escala e rodízio implantado pela Urbs para o fim de proporcionar o atendimento ao público e evitar aglomeração, ou seja, somente serão autorizados 50% do comércio por dia de funcionamento;

Enquanto perdurarem os riscos e as recomendações de evitar aglomerações o Mercado Central funcionará para atendimento ao público das 9 às 17 horas;

Somente ficará aberto para o acesso ao público o portão da Rua Pedro Ivo, sendo uma folha para a entrada e outra para a saída dos clientes, sendo autorizada no máximo, a entrada de até 200 (duzentas) pessoas no Mercado Central, entre clientes de Box, Armazém Popular e Sacolão. Para o caso de espera será organizada uma fila na área externa do Mercado Central.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?