Meia tarifa aos domingos aumenta 33% o uso de ônibus em Curitiba

A estreia da meia tarifa de ônibus aos domingos em Curitiba impulsionou o transporte coletivo da capital paranaense. Mesmo em período de férias, o primeiro domingo do ano registrou um aumento significativo de 33% no número de passageiros, totalizando 153,8 mil usuários, em comparação com 115,6 mil no mesmo período do ano anterior.

O prefeito Eduardo Pimentel celebrou o sucesso da iniciativa: “Queremos que as famílias possam se visitar, conviver com os amigos, ir ao culto, à igreja e aos parques da nossa cidade. Com a meia tarifa, vamos movimentar a cidade aos domingos”. A medida, batizada de “Domingão paga meia”, foi o primeiro ato do prefeito após sua posse, cumprindo uma promessa de campanha.

A tarifa reduzida de R$ 3 é válida para todas as 242 linhas de ônibus da cidade aos domingos e feriados, exceto a Linha Turismo. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão-transporte Urbs ou cartões de crédito e débito, com uma pequena taxa adicional para estes últimos.

Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), destacou o impacto positivo da medida: “A população economiza de um lado e por outro ajuda a movimentar restaurantes, feiras, lanchonetes e o comércio dos vendedores nos parques”.

O cobrador Erivelto Moraes notou um aumento no número de famílias utilizando o transporte coletivo, especialmente para atividades religiosas. O pastor Marciano Ortencio, presidente do Núcleo de Pastores de Curitiba, elogiou a iniciativa, ressaltando sua importância para a vida espiritual e familiar dos curitibanos.

Muitos usuários foram pegos de surpresa pela redução da tarifa. A vendedora Ariele Maraisa Candido Correa comemorou a economia, enquanto a analista de RH Sibelle Izidro já planeja visitas à tradicional Feirinha do Largo da Ordem.

Além da meia tarifa aos domingos, o prefeito Pimentel anunciou a manutenção da tarifa social de R$ 6 para os demais dias da semana, marcando o segundo ano consecutivo sem reajustes em Curitiba. A administração municipal também prepara o projeto “Tarifa zero para quem precisa”, que beneficiará pessoas em busca de emprego e em situação de vulnerabilidade.