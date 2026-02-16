Megaobra de um dia bloqueia cruzamento em bairro de Curitiba. Desvie do tumulto!

Motoristas que circulam pelos bairros Ahú e Boa Vista, em Curitiba, enfrentam grandes bloqueios nos cruzamentos com a linha férrea. As intervenções começaram na manhã desta segunda-feira (16/2), feriado de carnaval, com máquinas já quebrando o asfalto exatamente no local de passagem dos trens. O desafio é concluir a obra ainda neste sábado por causa da passagem do trem.
A obra de manutenção realizada pela Rumo Logística afeta três pontos estratégicos: os cruzamentos da linha férrea nas ruas Vicente Ciccarino, Cel. Amazonas Marcondes e Flávio Dallegrave. Nesta segunda-feira, o bloqueio é total e se estende das 8h às 20h, exigindo desvios completos dos motoristas.
Para quem precisa circular pela região, a Superintendência de Trânsito (Setran) informou que agentes estarão no local para orientação. Os bloqueios são necessários para a execução de serviços específicos na via férrea e pavimentação do entorno.
Na próxima quarta-feira (18/2), a situação terá um alívio parcial. O bloqueio será reduzido, funcionando das 9h30 às 17h com sistema de “siga e pare”, permitindo a passagem alternada de veículos.
Rotas alternativas
Para contornar o bloqueio desta segunda-feira, os motoristas que estão na Rua Cel. Amazonas Marcondes com destino à Rua Vicente Ciccarino precisarão fazer um desvio à direita, continuando pela própria Cel. Amazonas Marcondes até alcançar a via rápida da Rua Belém. A partir dali, podem seguir em frente ou acessar à esquerda a Rua Ver. Antônio dos Reis Cavalheiro, depois virar novamente à esquerda na Rua Joaquim José Pedrosa, seguindo até a Rua Holanda, onde é possível retornar à Rua Vicente Ciccarino.
Já para quem trafega pela Rua Vicente Ciccarino, a alternativa é acessar a Rua Estados Unidos, seguir até a via rápida da Rua Belém e então virar à direita na Rua Pedro Fabri, prosseguindo até a Rua Cel. Amazonas Marcondes.
