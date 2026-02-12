Passagens de nível no Ahú e Boa Vista terão bloqueios para manutenção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os cruzamentos da linha férrea nas ruas Vicente Ciccarino, Cel. Amazonas Marcondes e Flávio Dallegrave, nos bairros Ahú e Boa Vista em Curitiba, terão bloqueios de tráfego na próxima semana para manutenção. Na segunda-feira de carnaval (16/2), haverá bloqueio total das 8h às 20h. Já na quarta-feira (18/2), o bloqueio será parcial das 9h30 às 17h, com sistema siga e pare.

A intervenção será realizada pela empresa Rumo Logística, responsável pela manutenção da linha férrea. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. Os bloqueios são necessários para execução de serviços na via férrea e pavimentação.

Rotas alternativas

Como desvio na segunda-feira, veículos na Rua Cel. Amazonas Marcondes sentido Rua Vicente Ciccarino deverão virar à direita e seguir pela própria Cel. Amazonas Marcondes até a via rápida da Rua Belém. De lá, poderão continuar em frente ou acessar à esquerda a Rua Ver. Antônio dos Reis Cavalheiro, depois à esquerda na Rua Joaquim José Pedrosa, seguindo até a Rua Holanda, com possibilidade de retorno à Rua Vicente Ciccarino.

Já os veículos na Rua Vicente Ciccarino poderão acessar a Rua Estados Unidos, seguir até a via rápida da Rua Belém e virar à direita na Rua Pedro Fabri, continuando até a Rua Cel. Amazonas Marcondes. O trecho interditado estará devidamente sinalizado, sob responsabilidade da Rumo Logística.