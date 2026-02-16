Litoral paranaense reúne quase 500 mil foliões no fim de semana.

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Carnaval no litoral do Paraná reuniu cerca de 473 mil pessoas entre sábado (14) e domingo (15), segundo estimativas da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Matinhos, Guaratuba, Antonina e Pontal do Paraná concentraram a maior parte do público e da programação carnavalesca no período.

Matinhos liderou a movimentação com aproximadamente 290 mil pessoas. A cidade ofereceu uma programação diversificada, incluindo blocos tradicionais, apresentações de bandas e desfiles com trios elétricos na região central, em Caiobá e na Praia Mansa.

Guaratuba recebeu cerca de 83 mil foliões. Os destaques foram os desfiles de trios elétricos e blocos ao longo da orla e na área central, além de atividades infantis como matinês.

Em Antonina, aproximadamente 50 mil pessoas participaram das festividades. A cidade manteve seu formato tradicional de carnaval, com blocos de rua, apresentações de bandas e desfiles de escolas de samba em áreas históricas.

Pontal do Paraná registrou cerca de 33 mil pessoas. A programação incluiu desfiles de trios elétricos em Praia de Leste, Santa Terezinha e Ipanema, além de blocos e apresentações musicais em Pontal do Sul.

O planejamento operacional para o Carnaval 2026 foi estruturado de forma integrada, com base em análise técnica e uso de recursos tecnológicos. As forças de segurança atuaram no policiamento ostensivo, na organização dos espaços festivos e no ordenamento do fluxo de veículos e pedestres.