Chef paranaense leva receita de barreado à maior feira de turismo de Portugal

Embaixador das Indicações Geográficas no Brasil e ex-participante do MasterChef Brasil, o chef de cozinha Rui Morschel vai servir 1,2 mil porções do tradicional barreado do Litoral do Paraná na maior feira de turismo de Portugal. A 36ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) será realizada entre 25 de fevereiro e 1º de março, em Lisboa.

Para levar a receita típica de Morretes à Europa, serão utilizados cerca de 100 quilos de ingredientes: 70 quilos de carne bovina, 20 quilos de cebola e 10 quilos de temperos e complementos. O preparo será feito diariamente, com aproximadamente 20 quilos por dia ao longo dos cinco dias de evento.

Na feira, o barreado será servido diretamente da tradicional panela de barro, acompanhado de farinha de mandioca e banana. As porções serão distribuídas em embalagens biodegradáveis, alinhadas ao posicionamento do Paraná como referência nacional em sustentabilidade. Desde 2022, o prato possui o selo de Indicação Geográfica na modalidade Indicação de Procedência.

A receita apresentada em Lisboa seguirá uma técnica aprendida por Rui durante atuação voluntária no programa SOS Cozinhas, nas enchentes do Rio Grande do Sul, em 2023. O barreado será acondicionado em caixas térmicas para manter a temperatura e a textura ideais durante toda a programação da feira.

Convidado para representar o estado no estande do Viaje Paraná, o chef terá como missão promover os atrativos turísticos e gastronômicos paranaenses em uma das principais vitrines do setor na Europa.

A participação ocorre por meio da Associação dos Restaurantes e Similares de Morretes e Região (ARSIMER), entidade que representa oficialmente o barreado no evento. Desde 2025, Rui é associado da instituição, atuando como cozinheiro e divulgador da gastronomia local.

Além do barreado, o estande do Paraná contará com a participação de empresas e marcas do estado. Entre os destaques estão a rota da cerveja de Guarapuava, os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, Matinhos e Maringá, além de outros roteiros e experiências apresentados por representantes do setor.

