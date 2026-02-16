Carro de aplicativo capota no Alto da XV instantes antes de passagem de trem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo um veículo Uno ocorreu na manhã desta segunda-feira (16), às 6h30, no bairro Alto da XV. O capotamento aconteceu nas proximidades do cruzamento da Rua XV de Novembro com a Rua Padre Germano Mayer, momentos antes da passagem de um trem pelo local.

Segundo informações divulgadas pelo telejornal Bom Dia Paraná, o veículo era conduzido por um motorista de aplicativo que transportava um passageiro de 23 anos. O jovem, que estava a caminho do trabalho, foi encaminhado ao Hospital Cajuru para exames após relatar dores de cabeça e no braço.

Em depoimento à polícia, o condutor afirmou que o semáforo estava verde quando se aproximou da linha férrea. Ao visualizar o trem, tentou realizar uma manobra evasiva, mas acabou batendo a roda no meio-fio, o que resultou no capotamento do veículo.

O Tenente Freitas, da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, explicou a dinâmica do acidente: “O condutor foi atravessar a linha férrea e não escutou o trem, mas acabou visualizando que o trem estava próximo e acabou se assustando com a situação, ocorrendo este acidente. Então a equipe da Polícia Militar chegou aqui no local foi feito os atendimentos de praxe e verificado a documentação do condutor feito o teste com o etilômetro e foi dado zero”.

Segundo ele, o acidente poderia ter sido pior. “Poderia ter sido algo muito pior nesse caso é a princípio apenas falta de atenção né mas graças a Deus nada de grave ocorreu muito obrigada viu pelas informações”, acrescentou o tenente.

O trânsito na região ficou complicado durante a manhã, tanto pela presença do veículo capotado quanto pela passagem do trem. Autoridades recomendam atenção redobrada ao atravessar linhas férreas, mesmo quando os semáforos para veículos estão abertos.

