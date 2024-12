Mega-Sena 2806 milionária premia duas apostas de Curitiba; veja o resultado

Duas apostas de Curitiba bateram na trave no concurso 2.806 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (10), ao acertarem cinco das seis dezenas sorteadas. No geral, nenhum apostador acertou os seis números e o prêmio principal milionário acumulou para R$ 7 milhões, para o sorteio que vai ocorrer na próxima quinta-feira (12).

Resultado da Mega-Sena 2806: 05, 11, 13, 33, 45, 46

Mas os apostadores de Curitiba não vão ficar de “mãos abanando”. Por acertar a quina da Mega-Sena, cada aposta vai levar para casa R$ 22.055,23. Dos bilhetes curitibanos, um foi feito pela internet e o outro na Loterias Riekes, no bairro Boa Vista. Veja detalhes abaixo.

CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 Fisico Não Simples 1 R$22.055,23 CURITIBA/PR LOTERIAS RIEKES LOTERIAS RIEKES LTDA 6 Fisico Sim Simples 1 R$22.055,23

Como apostar na Mega-Sena?

Caso queira participar do próximo sorteio, a pessoa precisar apostar nas casas lotéricas ou site da Caixa Econômica Federal até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Uma aposta simples de seis números custa R$ 5,00.