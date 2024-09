Mega Sena 2775 milionária premia aposta simples de Curitiba

Um apostador de Curitiba ficou no quase, a apenas uma dezena de distância de um premio gigante da Mega Sena 2775, sorteada na noite desta terça-feira. O prêmio estava acumulado em R$ 82 milhões e saiu para uma aposta de Pernambuco. O apostador de Curitiba e de mais três cidades do Paraná ficaram na quina da Mega Sena, o que rendeu um troquinho.

Resultado Mega Sena 2775: 01 04 14 26 44 51

O apostador de Curitiba fez a aposta vencedora por meio de canal eletrônico e ganhou a quantia de R$ 53 mil por ter acertado cinco dos seis números da Mega Sena 2775. O premio de R$ 82 milhões saiu para uma aposta simples de Timbauba, Pernambuco.

Além da aposta de Curitiba, a Mega Sena 2775 premiou paranaenses de Cascavel, Londrina e Nova Santa Rosa. Veja abaixo o detalhamento das apostas.

Cidade Lotérica Números apostados Tipo de aposta Prêmio CASCAVEL/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Simples R$53.212,48 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Simples R$53.212,48 LONDRINA/PR LOTERICA NORTE SHOPPING 6 Simples R$53.212,48 NOVA SANTA ROSA/PR LOTERICA NOVA SANTA ROSA 6 Simples R$53.212,48

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

