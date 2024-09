Mega obra de duplicação no litoral terá investimento de R$ 308 milhões

Edital da duplicação da PR-412, entre Matinhos e Pontal do Paraná, na região do Litoral, divulgado nesta quarta-feira (04), prevê um investimento estimado de R$ 308,3 milhões para a mega obra na região. O edital foi publicado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e a obra tem um prazo estimado de três anos de duração.

A obra vai atender um trecho de 14,28 quilômetros, iniciando próximo à ponte sobre o Canal de Matinhos e seguindo até o entroncamento com a PR-407, na localidade de Praia de Leste. Está prevista uma pista central em pavimento rígido de concreto, vias marginais em pavimento asfáltico, novas pontes sobre o Canal de Matinhos e sobre o Rio Balneário, e um viaduto no entroncamento da rodovia com a Avenida Curitiba.

+Leia mais! Obra gigante da Ponte de Guaratuba muda o trânsito no Litoral do Paraná.

A sessão de abertura das propostas será realizada no dia 10 de outubro, no portal de compras do governo federal, Compras.gov. Interessados podem acessar o edital e seus anexos nesse portal e no Compras Paraná.

“Nós logo estaremos abrindo os envelopes para contratação da empresa que irá realizar essa obra no valor de mais de R$ 300 milhões, com pavimento rígido, marginais, ponte”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

“No próximo dia 10 de outubro saberemos a empresa escolhido que vai executar mais essa grandiosa obra do Governo do Paraná”, completou o secretário.

O que prevê a mega obra no litoral do Paraná

A pista atual terá sua plataforma alargada para ambos os lados, e o pavimento existente será demolido, dando lugar ao pavimento rígido de concreto, com placas de 21 centímetros de espessura. Uma barreira de concreto vai separar as pistas duplicadas, enquanto canteiros vão separar o eixo central das marginais, exceto por agulhas de entrada e saída.

As vias marginais terão sentido único, com estacionamentos, uma calçada para pedestres e ciclovia bidirecional cada uma. Sob estas deverá ser posicionada a rede de drenagem de águas da rodovia, buscando evitar o remanejamento de interferências, como redes subterrâneas e postes.

A iluminação será instalada na pista central, nas vias marginais, no viaduto e próximos às pontes, nos passeios e ciclovias, entre outros locais. O prazo de execução da obra no Litoral do Paraná será de 1.080 dias corridos.

“Esta será uma obra complexa, dentro do perímetro urbano de dois municípios, em trecho com grande volume médio de tráfego principalmente durante a alta temporada. Os serviços serão realizados buscando o menor incômodo possível aos usuários, mantendo o tráfego de veículos exceto por desvios temporários, e por isso estamos prevendo um prazo de execução de três anos, que nos garante o tempo necessário para duplicar a rodovia com segurança”, explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!