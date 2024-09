Mega acidente na BR-277 deixa quatro feridos e cenário de guerra; Vídeo!

Um engavetamento envolvendo uma carreta, dois caminhões e três carros deixou quatro pessoas feridas, na noite de terça-feira (10), na BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Óleo derramado por um caminhão-tanque pode ter sido o causador do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre os veículos ocorreu no km 105 na pista sentido Ponta Grossa, próximo das 21 horas. As cargas de vidro e adubo dos caminhões ficaram espalhadas no chão. Com a lentidão devido ao bloqueio total da via, o congestionamento for de 10 km, e o trânsito foi somente liberado às 5h30 desta quarta-feira (11).

Foto: Divulgação.

O veículo de carga que derramou óleo sobre a pista ainda não foi identificado. Os condutores envolvidos foram submetidos ao teste de etilômetro com resultado negativo.

As quatro vítimas tiveram ferimentos moderados, sendo dois motoristas e duas passageiras que foram encaminhadas para hospitais da região.

