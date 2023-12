O médico de Curitiba Luis Henrique Coleto foi homenageado na última terça-feira (05), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), com a premiação “Líderes da Grande Curitiba”. Trata-se de um reconhecimento público às lideranças que fazem a diferença para melhorar a vida das pessoas que vivem nos 75 bairros de Curitiba e municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Luis Henrique Coleto é médico especialista em clínica médica, professor de Pós Graduação em Medicina de Emergência e atua na assistência à pacientes críticos do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais e Hospital do Trabalhador.

O médico curitibano recebeu a menção honrosa na Alep após se destacar na área médica ao oferecer treinamentos de capacitação a profissionais de saúde por meio da empresa SJPOCUS. Além disso, destacou-se no atendimento aos pacientes em estado grave em hospitais públicos da Grande Curitiba.

“Tive a oportunidade de participar dos cuidados de pacientes críticos na grande Curitiba durante a pandemia, período em que ficou ainda mais claro como o domínio no uso da ultrassonografia em emergência poderia impactar positivamente na vida das pessoas atendidas”, disse o médico em um papo com a Tribuna do Paraná. Segundo o médico muitas vezes o paciente não tem estabilidade para transporte até um exame de tomografia. Ou então o caso é tão urgente que a resposta precisa ser imediata e somente o exame físico pode não resolver.

“Nesse cenário dominar um recurso rápido, seguro e assertivo – o ultrassom –impacta positivamente no desfecho de um paciente grave. Apesar de ser um equipamento amplamente disponível em nossos hospitais, o treinamento para uso desse recurso ainda é muito precário, o que impede que mais profissionais o utilizem na prática e de forma correta”, explicou o médico.

Homenageado como líder da grande Curitiba, Coleto explicou que tem como missão profissional ampliar o número de pacientes com a oportunidade de receber um tratamento mais eficiente, através da capacitação de profissionais de saúde da grande Curitiba a utilizarem essa tecnologia. Para isso ele realizou ao longo de 2023 treinamentos para ultrassonografia na emergência.

“Foram meses dedicados ao ensino desde acadêmicos de medicina e residentes até especialistas na área de saúde já atuantes – médicos emergencistas e clínicos, fisioterapeutas e enfermeiros”, explicou. Segundo ele, um dos objetivos deste trabalho de instrução a respeito da técnica é que mais pacientes sejam alcançados com um tratamento de qualidade através de profissionais devidamente capacitados para uso dessa tecnologia.

Médico destacou-se no atendimento aos pacientes em estado grave em hospitais públicos da Grande Curitiba. Foto: Divulgação.

Sobre a SJPOCUS

Coordenada pelo médico Luis Henrique Coleto, a SJPOCUS foi criada com a missão de ofertar treinamentos médicos de alta qualidade nos setores de emergência, tendo participado de treinamentos gratuitos a dezenas de acadêmicos de medicina e profissionais de saúde da grande Curitiba. Conheça aqui mais sobre a SJPOCUS.

“O propósito foi tornar acessível aos futuros profissionais de saúde o treinamento para uso correto de recurso imprescindível na emergência – ultrassonografia”, destacou. A missão da empresa é proporcionar que mais pacientes, sejam eles da rede pública ou privada, sejam beneficiados com um atendimento de maior qualidade, prestado por profissionais com expertise no uso dos recursos disponíveis no serviço de emergência, como o ultrassom.

