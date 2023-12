Bairros e balneários de cidades do Litoral do Paraná podem ficar sem água nesta quarta-feira (13). O motivo, conforme a Sanepar, é a instalação de geradores de energia elétrica, que serão usados para preparar o sistema para a temporada de verão.

LEIA MAIS – Onda de calor extremo vai ferver Curitiba! Veja a previsão do tempo

Os serviços serão executados entre as 9h e as 17h. A previsão de normalização do abastecimento é para as 18h de quarta-feira. Veja abaixo quais regiões de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná podem ter o abastecimento de água afetado.

VIU ESSA? Vereador armado é baleado e preso após confusão no Paraná

Bairros e balneários afetados

Guaratuba

Centro, Caieiras, Vila Esperança, Figueira, Coroados, Barra do Saí e Nereidas.

Matinhos

Inajá, Marajó, Betaras, Solymar, Ipacaray, Perequê, Jamail-Mar, Albatroz, Guacyara e Costa Azul.

Pontal do Paraná

Praia de Leste, Canoas, Santa Terezinha, Guarapari, Porto Fino, Primavera, Itapoã, Shangrilá, Marissol, Olho D’agua, Atami e Pontal do Sul.

Caixa d’água

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Para reclamações e informações

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!