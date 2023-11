A Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana, que vai desta terça-feira (21) a sábado (25), traz como destaque um ingrediente muito versátil e nutritivo, o atum.

A lata do atum ralado Coqueiro (170 gramas) sai por R$ 5,99. Continua valendo por mais uma semana o macarrão espaguete com ovos da marca Joia (500 gramas), por R$ 1,99. A Semana da Economia é coordenada pela Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

De acordo com a nutricionista da SMSAN, Karine Oltramari, o atum é um peixe altamente nutritivo, repleto de proteína de alta qualidade e ômega-3 benéficos para o coração e saúde cerebral, vitaminas do complexo B essenciais para o metabolismo e função nervosa, selênio antioxidante, além de ferro de fácil absorção para a produção de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio, magnésio e potássio. “Consumir atum é uma maneira eficaz de obter um conjunto variado de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista.

No Armazém da Família estão disponíveis diversos produtos da Agricultura Familiar. Um deles é o molho de pimenta. O programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades em Curitiba que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza mais baratos que no varejo.

São mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC, são 14 municípios conveniados, com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas. O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

