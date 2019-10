A terça-feira (24), primeiro dia cheio da Primavera, ainda será de frio em Curitiba. Com tempo nublado e poucas chances de sol, a máxima na capital paranaense não deve passar dos 16°C, depois da mínima de 9° no começo da manhã e bastante sensação de frio.

A condição do tempo curitibano é resultado de uma massa de ar frio que se estabeleceu após toda a chuva da semana passada. “Nós estamos com a retaguarda de uma frente fria, ou seja, uma zona de ar frio que vem atrás desse sistema”, explica o meteorologista do Simepar, Rodrigo Lins.

A nebulosidade que predomina há dias em Curitiba continua e deve até mesmo se intensificar. Isso porque os ventos em níveis mais elevados da atmosfera contribuem com esta condição.

Para os próximos dias, o modelo meteorológico não deve mudar. Na primeira semana do início da primavera, Curitiba terá temperaturas mais baixas e muita nebulosidade, com previsão de céu aberto apenas para o fim de semana, previsão que pode mudar conforme a movimentação dos ventos.

Como fica o tempo no Litoral e interior do Paraná?

O Litoral, assim como a capital paranaense, terá tempo encoberto nesta terça. Nas praias, há possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia. Em Guaratuba e Matinhos, as temperaturas mínimas são de 16°C e máximas de 19°C.

Já no interior do estado, no Oeste, a previsão é que o tempo comece a mudar. Em Cascavel, as temperaturas ficam altas, entre 12°C e 26°C e pode ser que ocorram pancadas de chuva. No Norte, em Londrina, as temperaturas são ainda mais altas, entre 14°C e 28°C, também com previsão de chuva.