Maratona de Curitiba: desvios de ônibus e bloqueios no trânsito

Neste domingo (17), ocorre a Maratona de Curitiba 2024, organizada pela Global Vita Sports em parceria com a Associação Pro Correr de Incentivo ao Esporte. A maratona terá largada às 5h15, na Praça Nossa Senhora de Salette (Avenida Cândido de Abreu, Centro Cívico), com previsão de término às 11h15. Serão realizadas quatro modalidades de prova: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

A edição deste ano conta com mais de 13 mil atletas e promete ser a maior da história da corrida. Durante o percurso, os participantes irão atravessar 22 bairros da capital e passar por alguns dos principais pontos turísticos da cidade.

Monitores do evento e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão posicionados ao longo do trajeto para orientar os corredores e motoristas. Com exceção da largada, os atletas compartilharão as vias com os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda.

Ainda, para a montagem da estrutura da prova, a rotatória da Rua Mário de Barros, que dá acesso à Praça Nossa Senhora de Salette, estará bloqueada das 12h de sábado (16/11) até as 14h de domingo (17/11).

Trajetos

5 km: 2.055 participantes inscritos, que percorrerão as seguintes vias: Cândido de Abreu, Barão do Serro Azul, Paula Gomes, Mateus Leme, Deputado Mário de Barros, Campos Sales, Lysímaco Ferreira da Costa e Cândido de Abreu.

10 km: 2.600 inscritos percorrerão as vias: Cândido de Abreu, Barão do Serro Azul, Paula Gomes, Mateus Leme, José Sabóia Cortês, Vieira dos Santos, Francisco Scremin, Coronel Brasilino Moura, Mateus Leme, José Kormann, Antônio Corrêa Bittencourt, Eurípedes Garcez do Nascimento, Marechal Hermes, Deputado Mário de Barros, Campos Sales, Lysímaco Ferreira da Costa e Cândido de Abreu.

21 km: 5.170 inscritos percorrerão as vias: Cândido de Abreu, Comendador Fontana, Nicolau Maeder, Mauá, Amâncio Moro, Ubaldino do Amaral, Prefeito Omar Sabbag, Doutor João Skalski, Comendador Franco, Dr. Dário Lopes dos Santos, Hildebrando de Araújo, Engenheiros Rebouças, Prefeito Omar Sabbag, Ubaldino do Amaral, Sete de Abril, Alberto Bolliger, Augusto Severo, Augusto Stresser, Nicolau Maeder, Comendador Fontana, Cândido de Abreu, Senador Xavier da Silva, Mateus Leme, José Sabóia Cortês, Vieira dos Santos, Francisco Scremin, Coronel Brasilino Moura, Mateus Leme, José Kormann, Antônio Corrêa Bittencourt, Deputado Wanderley Júnior, Eurípedes Garcez do Nascimento, Marechal Hermes, Deputado Mário de Barros, Campos Sales, Lysímaco Ferreira da Costa e Cândido de Abreu.

42 km: 3.375 participantes inscritos percorrerão as vias: Cândido de Abreu, Barão do Serro Azul, Nestor de Castro, Augusto Stellfeld, Alferes Ângelo Sampaio, Visconde de Guarapuava, Cândido Xavier, Getúlio Vargas, Castro Alves, Guararapes, Francisco Frischmann, Doutor João Tobias Pinto Rebelo, Isaac Guelmann, Antônio Gasparin, Marechal Otávio Saldanha Mazza, Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo, Winston Churchill, Ipiranga, Francisco Raitani, Irmãs Paulinas, Avenida Brasília, Eduardo Carlos Pereira, Guilherme Pugsley, Getúlio Vargas, Buenos Aires, Brasílio Itiberê, Marechal Floriano Peixoto, Coronel Antônio Ricardo dos Santos, Frederico Maurer, Major Fabriciano do Rêgo Barros, Isaías Régis de Miranda, Presidente Pádua Fleury, Marechal Floriano Peixoto, Aluízio Finzetto, Francisco Nunes, Rua Coronel Zacarias, Rua Conselheiro Laurindo, Rua Engenheiros Rebouças, Avenida Comendador Franco, Avenida Dário Lopes dos Santos, Rua Eng. Ostoja Roguski, Av. Dário Lopes dos Santos, Rua Hildebrando de Araújo, Engenheiros Rebouças, Prefeito Omar Sabbag, Ubaldino do Amaral, Sete de Abril, Alberto Bolliger, Augusto Severo, Augusto Stresser, Nicolau Maeder, Comendador Fontana, Cândido de Abreu, Senador Xavier da Silva, Mateus Leme, Aristides Teixeira e Cândido de Abreu.

Linhas de ônibus

Nove linhas terão desvios de trajeto a partir das 5h deste sábado (16/11) para a montagem das estruturas para a realização da “Maratona de Curitiba 2024”, com bloqueios na região do Centro Cívico. Mais informações AQUI.

No domingo (17), 46 linhas de ônibus terão alteração de trajeto das 5h às 12h. Confira mais detalhes AQUI.

As estações tubo Museu Oscar Niemeyer; Centro Cívico – Assembleia; Centro Cívico – Palácio Iguaçu; Prefeitura e Comendador Fontana serão desativadas no período.

A linha 022 – Inter 2 (Horário) não fará parada na estação-tubo Centro Cívico – Assembleia.

A linha 023 – Inter2 (anti-horário) não fará parada na estação-tubo Centro Cívico – Palácio Iguaçu.

A linha 206 – Barreirinha/ São José não fará parada nas estações Comendador Fontana, Centro Cívico – Palácio Iguaçu Centro Cívico – Assembleia. realizará parada na estação-tubo Círculo Militar, ambos os sentidos.