Movimentos sociais, sindicais e partidos políticos como PSOL, PCO, PT e PCdoB convocaram manifestações para essa segunda-feira (09), em várias cidades do país, contra os atos violentos ocorridos neste domingo (08) em Brasília.

Em Curitiba, a manifestação foi marcada a partir das 18 horas desta segunda-feira (09), na Praça Santos Andrade. A convocação para a manifestação está sendo feita pelas redes sociais com a mensagem: “sem anistia para quem ataca a democracia”.

No perfil da União dos Estudantes do Brasil (UNE) consta que o ato chamado “em defesa da democracia” está confirmado, a partir das 17h, em pelo menos 18 cidades do país e na maioria das capitais. “A resposta contra os atentados criminosos e antidemocráticos é NAS RUAS!”, escreveu a UNE.

