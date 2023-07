Mais de meia tonelada de maconha é apreendida em bairro de Curitiba

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quarta-feira (05) mais de 600 quilos de maconha no Bairro Alto, em Curitiba. A apreensão aconteceu durante uma operação do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE).

Em nota, a Polícia Militar informou que a droga será encaminhada para a Central de Flagrantes. Não há informações de presos ou de outros produtos apreendidos na operação, que ainda segue em processo de finalização.

