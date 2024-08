É isso mesmo, caro leitor! O frio chega pra valer a partir desta sexta-feira (09). Segundo a previsão do tempo para Curitiba, serão ao menos cinco dias com chances reais de geada em Curitiba. A friaca deve seguir entre sábado e quarta-feira, com possibilidade de geada em TODOS os dias. Prepara a japona, a coberta extra, o cafezinho, o chá e o chocolate quente! Vem muito frio!

>> Cinco receitas de chocolate quente dos deuses para espantar o frio em Curitiba!

A responsável por esta friaca toda é uma massa de ar frio que seco que avança sobre o Paraná. Segundo a previsão do tempo para Curitiba as próximas manhãs terão chance de estarem branquinhas de geada.

O dia mais frio deve ser este sábado em Curitiba, com mínima de 2ºC e máxima de apenas 13ºC. Essa mínima baixa segue até quarta-feira (14). Como existe previsão de geada, não há risco de chuva.

Alerta laranja de frio!

Curitiba segue em um mega alerta do inmet sobre frio intenso. O alerta laranja de declínio de temperatura está em vigor e prevê uma queda de temperatura maior que 5ºC.

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E seu bairro?