Grandes bairros de Curitiba ficam sem água até segunda-feira; confira lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O rompimento de uma rede de distribuição de água, neste domingo (15), na Estrada Bruno Delgado de Almeida, em Curitiba, afeta o abastecimento em diferentes bairros, entre eles, o maior da capital paranaense, a Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Segundo a Sanepar, a tubulação rompida tem 300 milímetros de diâmetro, e as equipes trabalham no conserto, que deve ser concluído nesta noite. A previsão é a de que o abastecimento seja normalizado gradativamente, no fim da madrugada de segunda-feira (16).

Bairros afetados

Campo de Santana

Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Tatuquara

Sem água nas torneiras

Segundo a companhia, só ficam sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.