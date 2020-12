O grupo paranaense Madero inaugura nesta semana a primeira operação multimarcas em estradas, uma investida de R$ 40 milhões em um complexo gastronômico com posto de combustíveis na Rodovia Castello Branco, que liga a capital de São Paulo ao Oeste do estado, próximo à cidade paulista de Araçariguama. A ideia é concorrer principalmente com a rede Graal de postos e centros de conveniência, dona de 50 operações espalhadas pelo país.

A Ecoparada Madero começou a ser planejada há dois anos como um novo braço de investimentos do grupo, reunindo em um só espaço as já conhecidas marcas Madero e Jeronimo em novos formatos junto de postos de combustíveis. No novo negócio estarão as variações de Madero Burger (hambúrgueres clássicos), Chicken (frango frito no balde), Grill & Salad (carnes e pratos variados), Empório (comida caseira) e Café. A marca Jeronimo também terá duas operações no complexo, com os cardápios tradicionais já oferecidos.

Em entrevista ao Bom Gourmet Negócios, o CEO do grupo, Junior Durski, afirma que identificou uma forte demanda deste tipo de operação nas estradas brasileiras, com opções e atendimento diferenciado do que existe atualmente.”

“A motivação principal foi a vontade de levar comida de qualidade, saborosa e saudável para as rodovias do Brasil, atendendo as necessidades de diferentes públicos e a forte demanda deste segmento de negócio. O potencial está na geração de empregos, promoção de iniciativas sustentáveis nos negócios do Grupo Madero, abertura de mercado e expansão de novos negócios”, disse.

A nova operação é totalmente administrada pelo grupo, com a criação de 300 empregos diretos.

Ecoparada Madero é uma investida de R$ 40 milhões em um complexo gastronômico com posto de combustíveis na Rodovia Castello Branco. Foto: Divulgação/Madero.

Por que São Paulo?

A Ecoparada Madero pretende atender cerca de 5 mil clientes por dia, em uma área de 5 mil metros quadrados com 422 lugares sentados e 193 vagas de carros, vans e ônibus. No local já funcionava um posto de combustíveis da bandeira Shell, que foi comprado pelo grupo e incorporado à nova operação.

Segundo Durski, a escolha da rodovia paulista para esta primeira unidade se deu pelo grande fluxo de veículos, já que a via liga a capital ao interior do estado. Por lá circulam cerca de 215 mil veículos ao dia.

“Acredito que será um divisor de águas para rodovias, não do Brasil, mas do mundo. O projeto é inovador, vamos mudar o conceito de uma simples parada no posto de gasolina para se alimentar”, afirmou. Em março deste ano, Junior afirmou que pretendia abrir 50 complexos pelo país, quantidade igual ao concorrente Graal.

Serviços

Além do complexo gastronômico e do posto de combustíveis a Ecoparada Madero terá bicicletário, espaço kids, espaço pet e banheiro família, além de sistema de carregamento de baterias de carros elétricos, wifi gratuito e caixas eletrônicos 24 horas. A Ecoparada Madero abriu as portas oficialmente no domingo (13).