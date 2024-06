Os Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana estão com macarrão espaguete e queijo fatiado mais baratos na Semana da Economia que vai de terça-feira (18) a sábado (22).

O macarrão espaguete com ovos da marca Jóia (500 gramas) está por R$ 1,99; e o queijo fatiado Tirol (150 gramas) sai por R$ 5,65.

Quem pode comprar no Armazém da Família

Em Curitiba, o programa Armazém da Família reúne 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza a preços mais baratos que no varejo comum.

São mais de 350 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura. Já na RMC, são 13 municípios conveniados, com 15 unidades de Armazéns da Família. São quase 34 mil famílias cadastradas.

O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

Receita de macarrão com mussarela gratinada

Ingredientes

1 pacote de Macarrão (Qualquer tipo)

200 g de Mussarela

Modo de Preparo

Prepare o macarrão como de costume e faça o molho de sua preferência. Depois pegue um refratário de vidro e coloque uma camada de macarrão com molho. Por cima, coloque duas ou mais fatias de mussarela, coloque mais macarrão e vá fazendo o mesmo processo. Depois leve ao forno, com fogo baixo (no máximo 150º graus). Enfeite o macarrão com legumes cozidos.

