Com 14 acertos, seis apostas de Curitiba e uma da Pinhais, na região metropolitana, garantiram prêmios na Lotofácil 3122, sorteada na noite de quinta-feira (06). Nesse sorteio, nenhuma aposta acertou os 15 números. Portanto, o prêmio principal acumulou.

Por conta da quantidade de números jogados, duas apostas de Curitiba vão receber R$ 2.919,88 e as outras quatro vão ganhar R$ 1.459,94. A aposta feita em Pinhais também foi contemplada com R$ 2.919,88.

Além desses locais, com 14 acertos, o Paraná também teve vencedores nos municípios de Figueira, Mandaguaçu, Ouro Verde do Oeste, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Toledo.

Confira mais detalhes sobre as apostas premiadas em Curitiba e região:

Os números sorteados na Lotofácil 3122 foram: 01, 02, 03, 04, 07, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25.

O próximo sorteio acontece na noite desta sexta-feira (07). O prêmio está estimado em R$ 4 milhões.

