Loteria do avesso: carro acumula mais de R$ 3 milhões em multas em Curitiba

Na tarde desta segunda-feira (23), a Guarda Municipal de Curitiba apreendeu um veículo com um histórico impressionante de infrações de trânsito. O carro, um Renault Kangoo, circulava pela Avenida Comendador Franco, próximo ao limite com o município de São José dos Pinhais, quando foi abordado por uma viatura da Guarda Municipal. Após a verificação do histórico, foi constatada uma dívida de mais de R$ 3 milhões em multas.

O veículo, que já estava sob bloqueio judicial devido às dívidas pendentes, chamou a atenção das autoridades por suas inúmeras infrações, que incluíam um débito de R$ 6.192,73 em IPVA, além de R$ 454,70 referentes à taxa de licenciamento e um valor exorbitante de R$ 3.212.657,26 relacionado a 744 multas de trânsito.

Apreensão ocorreu graças ao sistema de videomonitoramento da Muralha Digital, cujas câmeras flagraram o veículo circulando.

A maioria das multas do carro foi emitida por transitar com velocidade superior à máxima permitida, mas também havia registros por avançar o sinal vermelho.

“Graças à atuação rápida da Guarda Municipal e ao uso da tecnologia, foi possível retirar esse veículo de circulação. Ele apresentava péssimas condições e representava risco para os demais motoristas e pedestres”, afirmou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.

Monitoramento

A apreensão do veículo ocorreu graças ao sistema de videomonitoramento da Muralha Digital, composto por 1,9 mil câmeras de vigilância que monitoram diversos locais da capital com grande circulação de pessoas. Além disso, o sistema está interligado aos radares de trânsito, tornando-se uma ferramenta valiosa para a fiscalização e a prevenção de crimes.

As câmeras inteligentes da Muralha Digital flagraram o veículo com restrições circulando irregularmente, o que levou a uma ação imediata por parte dos guardas municipais, que integram o Grupo de Trânsito (GTran) e realizam esse monitoramento. A ação contou também com o apoio do Departamento de Inteligência (DTI) da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT).

Após a apreensão, o veículo foi recolhido ao pátio da Superintendência de Trânsito.

