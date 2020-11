Mais um hospital particular de Curitiba deixa de receber pacientes com covid-19 por causa de sua lotação máxima. O Instituto de Neurologia de Curitiba (INC) anunciou, na noite desta quarta-feira, que devido a alta demanda de pacientes com covid-19 e impossibilidade de novos internamentos fechou o pronto atendimento por tempo indeterminado.

Segundo o hospital, a decisão do fechamento ocorre por causa da ocupação total de leitos. Nesta semana outros três hospitais particulares de Curitiba anunciaram as mesmas decisões.

No domingo (22), foi o Hospital Nossa Senhora das Graças que deixou de receber pacientes de covid-19 pelo mesmo motivo.

Nesta segunda-feira (23) foi o Hospital Sugisawa, que não recebe mais pacientes de cocid-19 por causa do aumento expressivo de casos de coronavírus dos últimos dias.

Já na terça-feira (24) quem deixou de receber pacientes com covid-19 foi o Hospital Marcelino Champagnat.

Pandemia em alta

Curitiba registrou, nesta quarta-feira (25), 1.597 novos casos de covid-19 e 11 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Oito desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.