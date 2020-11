O Hospital Nossa Senhora das Graças veio a público neste domingo (22) para informar que interrompeu momentaneamente a recepção de pacientes graves. Neste domingo, Curitiba registrou 984 novos casos de coronavírus e mais sete mortes provocadas pela doença.

A medida foi tomada porque o estabelecimento atingiu sua capacidade máxima de atendimento. Em nota oficial divulgada nas redes sociais no final da tarde, o hospital afirmou que está com 100% de ocupação nas “unidades de internação e de terapia intensiva, em especial as unidades específicas para pacientes com Covid-19”.

Ainda de acordo com o HNSG, a maternidade e a UTI neonatal continuam com atendimento normal.