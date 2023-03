Lista dos falecimentos e sepultamentos do dia em Curitiba e região

Alan Rafael Nascimento Chepluk, 43 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Antônio Marcelo Chepluk e Marilda Nascimento Chepluk. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela e Cemitério de Araucária.

Alessandra Botta Ernst, 51 anos. Filiação: Roberto José Botta e Carmita Aparecida Esteves Botta. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Igreja na Rua Carlos de Carvalho.

Alice Vitória de Lima dos Santos, 1 mes(es). Filiação: Nicanoir Antônio dos Santos e Josemara de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Allan Pedroso, 40 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Marco Antônio Regnier Pedroso e Denise Maria Moranovicz Pedroso. Sepultamento ontem.

Alpheu Sampaio Neto, 67 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Alpheu Sampaio Filho e Maria das Dores Sampaio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Altina Mendes, 86 anos. Filiação: Abimael Mendes e Mercedes Mendes. Sepultamento ontem.

Álvaro José Maria Quareli, 60 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Vilson Quareli e Mercedes Aparecida da Silva Quareli. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Ana Lizete Mazeto Zilli, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Mazeto e Maria Scremim Mazeto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Ana Luíza Vieira da Cunha, 15 anos. Profissão: estudante. Filiação: Emerson Roberto Vieira da Cunha e Bernadete Cristina Kulevicz da Cunha. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Mortuária Rio Branco do Sul/divino Espírito Santo.

Ana Maria Ferreira da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Cardoso dos Santos e Amantina Maciel dos Anjos. Sepultamento ontem.

Andréa Quartarolli Frazon, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roberto Quartarolli e Vera Lúcia Quartarolli. Sepultamento ontem.

Andreza Calixto de Lima, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Calixto de Lima e Alice Gonçalves Carneiro. Sepultamento hoje, Colônia Dom Pedro, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Catarina Reis de Oliveira Lima, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altevina Maria de Jesus e Altevina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Cezar Woinarski, 60 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Paulo Woinarski e Edithe Bahr Woinarski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curitiba.

Ciniclei Jacintho Dias, 25 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: José Ferreira Dias e Ezoilma Jacintho Lima e Silva. Sepultamento ontem.

Cirene Alves, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Alves e Anna Lopes Alves. Sepultamento ontem.

Dilucia Aparecida de Brito, 45 anos. Profissão: diarista. Filiação: Carlito Higino de B Rito e Diolinda Iraci de Brito. Sepultamento ontem.

Dinamerico da Silva, 55 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Audiny Inglês da Silva e Lúcia da Silva. Sepultamento ontem.

Dominick Ryan Camargo dos Santos, 1 anos. Filiação: Jean Felipe dos Santos e Vanessa de Franca Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Estevão Pedro Antoniazzi, 85 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Antoniazzi e Ângela Paschoaletto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Euclides Lourenço de Oliveira, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Lourenço de Oliveira e Anezia Cândida da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Rua do Pinguim, 110 – Santa Tereza, Colombo -PR.

Evelyn Denise Valle, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dermeval Valle e Eulália Valle. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix / Curitiba.

Gino Antônio Cesaro, 76 anos. Profissão: produtor(a). Filiação: Ivanoe Cesaro e Lydia Adele Marzolla Cesaro. Sepultamento ontem.

Helena Santiago Castro, 1 mes(es). Filiação: Jhonatan Castro Soares Santiago e Elaine Alexandra Batista Santiago. Sepultamento hoje, Cemitério Vila Formosa (São Paulo).

Inoir dos Santos, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Hildebrando Neves dos Santos e Maria de Jesus Mendonça. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Cemitério Municipal Cândido de Abreu.

Ivone Martins Paiva, 60 anos. Filiação: José Martins Paiva e Elvira Borges de Carvalho. Sepultamento ontem.

Jacy D Oliveira Ferreira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bernardo de Oliveira e Julieta Soares de Lima. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela da Igreja Evangélica Jesus Cura (Curitiba).

Janice Rodrigues Aguiar Roesler, 54 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Moacir Rodrigues de Aguiar e Olga Feskin Aguiar. Sepultamento ontem.

João Ribeiro, 86 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Adão Ribeiro e Maria Guilhermina de Freitas. Sepultamento ontem.

José Irandi de Assis, 55 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Luiz de Assis e Raimunda Istarco de Assis. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela São José dos Pinhais.

Judite Cuban, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wilhelm Adalberto Cuban e Francisca Wasielewski Cuban. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Júlia Sato, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Masahiti Isaka e Comissa Isaka. Sepultamento ontem.

Lair Refundini, 79 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Erminio Refundini e Benedita Caldini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Caspela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Lauri de Oliveira, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Melquiades de Oliveira e Neuzira Merotto de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lauriston Pires dos Santos, 41 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Dirceu Pires dos Santos e Alzira Valemtim dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leony Freitas da Cruz, 95 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz de Freitas e Angelica Gavelliky de Freitas. Sepultamento ontem.

Lizete Cristina e Silva Campos, 64 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Domingos Pereira e Silva e Alairde Pereira e Silva. Sepultamento ontem.

Maria Augusta da Conceição, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernestina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Maria Cardoso dos Santos Moreno, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tiburtino Cardoso dos Santos e Anizia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Maria Elizabete de Abreu, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Souza Freire e Júlia Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Francisca Bianchini Ratiguieri, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Tranquilo Bianchini e Angelina Massucato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Miguel Guimarães Dias, 27 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Marcelo Maia Dias e Labriani Fontes Guimarães. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Nicolau Alves, 96 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Manoel Alves e Estelita Moraes Alves. Sepultamento ontem.

Nixon Bendlin, 51 anos. Profissão: segurança. Filiação: Zamir Bendlin e Rute Martins Bendlin. Sepultamento ontem.

Odone Serrano, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Paulo Fernandes Serrano e Amália Sanches. Sepultamento ontem.

Rafael de Barros Amaral, 21 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fábio Andrei dos Santos Amaral e Andreza de Barros da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sebastião dos Santos Castro, 80 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Levino dos Santos Castro e Nair Porfiria de Castro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Sema Scussiato, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Bloss e Lina Bloss. Sepultamento ontem.

Sérgio Luiz Rodrigues, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Romeu Rodrigues e Marli Antônia Rodrigues. Sepultamento ontem.

Sônia de Fátima Machado dos Santos, 55 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Machado e Hyrva do Nascimento Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Municipal de Tibagi.

Tabajara Schmidt, 78 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: José Schmidt e Juraci Schmidt. Sepultamento ontem.

Victória Iraci Germer, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Carlos Germer e Margareta Irma Ella Germer. Sepultamento ontem.

Washington Lemos, 96 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Antônio José Lemos e Almerinda Aníbal Lemos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Wolmy Bruel Júnior, 68 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Wolmy Buel e Leda Cidade Bruel. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Yan Joseph Real Boucher, 44 anos. Filiação: Richard Boucher e Joceline Beauchamp. Sepultamento segunda-feira, 6 de março de 2023, Cemitério de Montreal.