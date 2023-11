Boa notícia para os estudantes que farão o Enem 2023! As principais linhas de ônibus de Curitiba, que dão acesso aos locais de prova da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), terão reforço neste domingo (5), segundo informações da Urbanização de Curitiba (Urbs). Veja abaixo a lista com as linhas de ônibus que levam aos locais de prova.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas. A prova começa às 13h30 e vai até às 20 horas.

Mudanças

A linha 815-Reforço Tuiuti, que não opera aos domingos, terá uma operação especial para viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti, conforme demanda de passageiros, até o término do evento.

A Urbs também vai colocar à disposição dos estudantes a linha especial Unisantacruz, para viagens de ida do Terminal Capão Raso à Unisantacruz.

A lista das linhas que dão acesso aos locais de prova e seus principais pontos de parada, bem como os horários dos ônibus, podem ser conferidos abaixo e no site da Urbs.

A Urbs orienta os candidatos a se deslocarem com antecedência para os locais de prova, por conta de possíveis congestionamentos.

Enem 2023

Linhas de ônibus que levam aos locais de prova

