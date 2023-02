O Carnaval 2023 se aproxima! E os preparativos para os dias de folia já começaram. Para quem utiliza ônibus do transporte coletivo de Curitiba, fica um alerta para os próximos dias. Na capital, dez linhas de ônibus terão desvios de trajeto por conta da montagem dos portais para os desfiles do Carnaval. Das 20h desta sexta-feira (3) até às 4h de sábado (4), a Rua Marechal Deodoro – entre a Rua João Negrão e a Avenida Marechal Floriano Peixoto – ficará bloqueada para os trabalhos.

Com o bloqueio, segundo a Urbs, as linhas que terão desvios são:

365-Jd.Social/Batel

366-Itupava/Hosp Militar

372-Tarumã

373-Alto Tarumã

385-Cristo Rei

386-Cajuru

389-Mad.Tarumã/Augusta

464-A.Munhoz/Jd.Botânico

150-C.Música/Vista Alegre

380-Detran/Vic. Machado

Confira o bloqueio no mapa

Garibaldis e Sacis

Já no domingo (5), das 13h às 20h, as linhas terão desvio para apresentação do bloco Garibaldis e Sacis. Durante a passagem do bloco, a Marechal Deodoro – entre a João Negrão e a Marechal Floriano Peixoto – ficará bloqueada.

As linhas que terão desvio no domingo são:

365-Jd.Social/Batel

366-Itupava/Hosp Militar

372-Tarumã

373-Alto Tarumã

385-Cristo Rei

386-Cajuru

464-A.Munhoz/Jd.Botânico

150-C.Música/Vista Alegre

380-Detran/Vic. Machado

979 -Turismo

Confira o bloqueio no mapa

Mais detalhes com as alterações podem ser conferidos aqui

