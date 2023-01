A partir da próxima segunda-feira (12), a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) fará alterações em 15 linhas que atendem o município de Colombo. As mudanças visam melhorar o serviço prestado à população com aumento de horários e reajustes pontuais em itinerários.

No total, estão sendo adicionados 209 horários entre as linhas e oito veículos à frota, que passará de 35 para 43 ônibus. As alterações consideram melhorias no atendimento para recuperar passageiros que deixaram de utilizar o serviço, uma vez que as operações continuavam com tabelas decorrentes das ações de racionalização da pandemia.

As linhas de maior demanda do Terminal Roça Grande (S01-Roça Grande/Guadalupe, S14-Ana Rosa, S15-Sta.Tereza e S19-Sede/Roça Grande) apresentavam, no pico da manhã, intervalo de 18 minutos. As tabelas atuais oferecem serviço a cada 30 minutos e, com a alteração a partir de 12 de dezembro, o tempo será de 22 minutos.

Confira as mudanças ocorridas em cada uma das linhas na lista abaixo.

B73-JD.OSASCO/GUADALUPE

A linha B73-JD.OSASCO GUADALUPE passará a ter dois sentidos, conforme o horário do dia.

Até as 13h59 ela segue sentido horário. Após as 14h00 ela terá sentido anti-horário.

Além disso, ela terá acréscimo de 8 horários, passando a ter 27 saídas do Jd. Osasco e 25 saídas do Terminal Guadalupe.

B76-SÃO SEBASTIÃO/GUADALUPE

A linha B76-SÃO SEBASTIÃO/GUADALUPE terá acréscimo de 40 horários, passando a ter 45 saídas do São Sebastião e 45 saídas do Terminal Guadalupe.

B77-CTBA/JD.CURITIBA

A linha B77-CTBA/JD.CURITIBA será atendida pela linha com ligação ao Terminal Roça Grande S58-CIRCULAR JD.CURITIBA com maior oferta de horários.

S58-CIRCULAR JD. CURITIBA

A linha S58-CIRCULAR JD. CURITIBA passará a ter dois sentidos, conforme o horário do dia.

Até as 13h59 ela segue sentido horário. Após as 14h00 ela terá sentido anti-horário.

Além disso, ela terá acréscimo de 8 horários, passando a ter 23 saídas do Terminal Roça Grande.

B78-SÃO GABRIEL/GUADALUPE

A Linha B78-SÃO GABRIEL/GUADALUPE terá alteração de itinerário.

Além disso, ela terá acréscimo de 25 horários, passando a ter 30 saídas do São Gabriel e 29 saídas do Terminal Guadalupe.

S01-ROÇA GRANDE/GUADALUPE

A linha S01-ROÇA GRANDE/GUADALUPE terá acréscimo de 04 horários, passando a ter 34 saídas do Terminal Roça Grande e 34 saídas do Terminal Guadalupe.

S31-ROÇA GRANDE/STA.CÂNDIDA

A linha S31-ROÇA GRANDE/STA.CÂNDIDA terá ajustes de horários.

S32-ROÇA GRANDE/STA.CÂNDIDA (DIRETO)

A linha S32-ROÇA GRANDE/STA.CÂNDIDA (DIRETO) terá ajustes de horários, tendo a primeira saída do Roça Grande antecipada para 6h00 e do Terminal Santa Cândida antecipada para 6h12.

S61-CTBA/SANTA FÉ

A linha S61-CTBA/SANTA FÉ será substituída pela linha com ligação ao terminal Roça Grande S59-CIRCULAR SANTA FÉ com maior oferta de horários e novo itinerário.

S12-PARQUE EMBU

A linha S12-PARQUE EMBU terá acréscimo de 29 horários, passando a ter 35 saídas do Parque Embu e 35 saídas do Terminal Roça Grande.

S14-ANA ROSA

A linha S14-ANA ROSA terá acréscimo de 06 horários, passando a ter 36 saídas do Parque Embu e 36 saídas do Terminal Roça Grande.

S15-STA.TEREZA

A linha S15-STA.TEREZA terá acréscimo de 06 horários, passando a ter 36 saídas do Santa Tereza e 36 saídas do Terminal Roça Grande.

S16-GUARACI

A linha S16-GUARACI terá ajustes de horários, tendo a primeira saída do Guaraci antecipada para 5h52 e do Terminal Roça Grande antecipada para 6h22.

S19-SEDE/ROÇA GRANDE

A linha S19-SEDE/ROÇA GRANDE terá acréscimo de 07 horários, passando a ter 36 saídas da Sede e 37 saídas do Terminal Roça Grande.

I35-JD.PAULISTA/ROÇA GRANDE

A linha I35-JD.PAULISTA/ROÇA GRANDE foi separada em duas linhas com sincronização de horários no Terminal Guaraituba:

Ligação entre os terminais Roça Grande e Guaraituba, passando pelo Jd. Guarujá através da linha S11-ROÇA GRANDE/GUARAITUBA.

Ligação do Terminal Guaraituba ao Terminal Jd.Paulista pela linha I33-JD.PAULISTA/GUARAITUBA.

I90-T.CACHOEIRA/T.MARACANÃ

A linha I90-T.CACHOEIRA/T.MARACANÃ terá acréscimo de 16 horários, passando a ter 28 saídas do Terminal Maracanã, 28 saídas do Terminal Roça Grande (sentido Maracanã), 28 saídas do Terminal Cachoeira e 28 saídas do Terminal Roça Grande (sentido Cachoeira).

No mapa mostra como ficarão todas as linhas alteradas.

