A linha de ônibus 206-Barreirinha/São José, que fará a integração direta entre Curitiba e o município vizinho de São José dos Pinhais, na região metropolitana, volta a circular nesta sexta-feira (5) e deve beneficiar 21 mil pessoas por dia. O prefeito de Curitiba Rafael Greca e o governador em exercício Darci Piana anunciaram na quinta-feira (4) o retorno do coletivo.

A linha Barreirinha/São José foi interrompida em 2015 com a desintegração do transporte de Curitiba com a Região Metropolitana. A integração foi retomada na gestão do prefeito Rafael Greca, a partir de 2017.

“A desintegração fez muito mal a Curitiba e São José dos Pinhais. Foi um atraso, contrária aos interesses de Curitiba. Quem mora nos nove municípios vizinhos tem direito a pagar uma passagem só, ter conforto e no futuro andar em ônibus elétricos”, disse Greca. “O Rio Iguaçu já nos une, nada mais nos separa. São José e Curitiba são uma cidade só”, completou o prefeito.

O governador em exercício, Darci Piana, ressaltou o retorno da linha depois de nove anos. “Resolvemos um problema que começou em 2015. Graças à parceria entre governo e município”, afirmou.

Ligeirinho

A linha, tipo Ligeirinho, será mista, operada em conjunto pela Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na capital, e a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), responsável pelo transporte metropolitano.

“Sempre lutamos pela reintegração com a região metropolitana. Quem ganha com essa linha é o trabalhador, que sai de uma cidade para trabalhar na outra e vai ganhar tempo e agilidade no deslocamento”, disse o vice-prefeito Eduardo Pimentel, que participou do evento.

Trajeto de 43 quilômetros

Com trajeto de 43 quilômetros, o itinerário liga, nos dois sentidos, o Terminal Barreirinha até o Terminal central de São José dos Pinhais. Com 14 ônibus, funcionará todos os dias, com frequência de oito minutos no horário de pico e 14 minutos entre picos. Serão 83 horários em cada sentido.

“Com a Barreirinha/São José, quem sai de São José poderá vir direto para o Centro e a região Norte de Curitiba e fazer integrações em vários terminais e estações-tubo da capital ao longo do itinerário, pagando apenas uma passagem”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

As paradas serão no Terminal Barreirinha, nas estações-tubo Ahú, Centro Cívico-Palácio Iguaçu (sentido São José dos Pinhais); Centro Cívico-Assembleia (sentido Barreirinha); Comendador Fontana; Círculo Militar, Guadalupe; Paiol; Terminal Hauer; Terminal Carmo; Terminal Boqueirão e Terminal Central de São José dos Pinhais (nos dois sentidos).

Para a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, o retorno representa um avanço na ligação entre os municípios. “A população vai ter uma opção de ligação direta, facilitando o dia a dia de quem tem que se deslocar entre as cidades”, acrescentou.

Reintegração

Graças à reintegração a partir de 2017, Curitiba tem hoje um dos sistemas de transporte mais integrados do País. Dos 15 milhões de passageiros por mês que utilizam o transporte da capital, 3,2 milhões são da Região Metropolitana, que entram no sistema sem ter que pagar uma nova passagem.

São 22 terminais de integração, 242 linhas urbanas, 62 linhas metropolitanas que integram com o sistema e agora quatro linhas mistas (urbanas e metropolitanas): Barreirinha/São José, Caiuá-Cachoeira, Colombo/CIC e Pinhais/Campo Comprido, criadas a partir de 2017. A frota é de 1,1 mil ônibus.

