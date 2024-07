Uma “nova” linha de ônibus entrará em funcionamento em Curitiba, na ligação entre a capital e a cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana. O itinerário da linha metropolitana Barreirinha/São José será do Terminal Barreirinha até o Terminal Central de São José dos Pinhais.

A linha que vai voltar a circular, existiu até fevereiro de 2015 e foi interrompida após a separação da gestão do sistema urbano e metropolitano, de acordo com informações da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

Com a reativação, a Amep explica que “os usuários que necessitam se deslocar ao Centro e ao eixo norte de Curitiba terão a possibilidade de realizar o percurso em menor tempo, além de terem mais opções de integração no sistema pelos terminais e estações-tubo existentes no itinerário”.

O evento que marca a retomada do funcionamento da linha metropolitana Barreirinha/São José será nesta quinta-feira (04), às 17h, no Terminal Guadalupe, no Centro de Curitiba.

Miau 8 comportamentos curiosos e intrigantes dos gatos Homenagem Conhecido como Padre dos Pobres vai receber título importante no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?